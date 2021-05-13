Какой овощ может снизить риск сердечного приступа

Здоровое питание – важный фактор снижения общего риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. В связи с этим, эксперты рекомендуют добавлять в рацион продукты, которые улучшают ее работу. Особое внимание стоит уделить спарже.

Как снизить риск сердечного приступа (фото из открытых источников)

Медики говорят, что проблемы с сердцем игнорировать нельзя, около 25% всех сердечных приступов возникают внезапно и в любом возрасте. Они вызваны прерыванием кровоснабжения сердца и требуют незамедлительного медицинского вмешательства. Однако, можно предотвратить появление этого опасного состояния. Исследователи уверяют, что для этого важно обогатить свой рацион спаржей. В ее составе есть фолаты, которые препятствуют накоплению в организме гомоцистеина — вредной аминокислоты. При ее повышении в крови у человека увеличивается риск заболеваний сердца и сосудов.

Кроме этого, спаржа богата на клетчатку, которая помогает контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови.

Эксперты также назвали продукт, который стоит ограничить в рационе, если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Речь идет о кокосовом масле. Исследователи из Сингапура выяснили, что его регулярное употребление приводит к повышению уровня "вредного" холестерина в крови, а это увеличивает риск появления сердечных заболеваний.

Напомним, что состояние здоровья сердечно-сосудистой системы во многом зависит от нашего рациона, поэтому его стоит обогащать правильными продуктами, например, фасолью. Эксперты говорят, что эта бобовая культура защищает от болезней сердца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие простые привычки помогут сократить здоровье вашего сердца.

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