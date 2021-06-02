Какой овощ диетологи назвали самым «нездоровым»

Овощи должен составлять основу нашего рациона, потому что содержат необходимые для организма витамины, вещества и микроэлементы. Но по словам, нутрициолога Тамары Крамчениковой, картофель в этот список не входит, потому что считается самым "нездоровым" среди остальных овощей.

Назван самый нездоровый овощ / фото: 1zoom

Да, оказалось, что этот продукт, который является очень частым гостем на нашем столе, вредит здоровью, при любых способах приготовления. Врач отметила, что все дело в его низкой пищевой ценности и в том, что картофель выводит из организма жидкость. В результате нарушается водный баланс, а это плохо сказывается на уровне сахара в крови. Но даже при этом, диабетикам его употреблять также не рекомендуется.

Еще эксперт отметила, что в составе картофеля много крахмала, который распадается до простых углеводов, глюкозы и фруктозы, поэтому его регулярное употребление может прибавить вам пару лишних килограмм.

Кроме этого, некоторые клубни овоща могут быть опасны для здоровья из-за соланина — опасного токсина. Высокая концентрация этого вещества наблюдается, как правило, в проросших, позеленевших клубнях. Отравление может вызвать тошноту, рвоту, боли в животе и нарушения желудочно-кишечного тракта, так что стоит быть аккуратнее.

Напомним, что в магазинах на прилавках появилась молодая картошка — любимое блюдо не только детей, но и взрослых. Однако стоит помнить, что некоторым людям лучше отказаться от этого вкусности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британский нутрициолог Мариса Мур заявила, что не стоит злоупотреблять картофельным пюре, потому что оно может навредить здоровью.

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