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Какой орех очень полезен для женского здоровья

Эксперты рассказали, что орехи макадамия очень полезны для здоровья, особенно женского: в чем их секрет

сегодня, 08:30
Автор:

Светлана Шкурупий

То, что орехи обязательно должны быть в рационе, знают все, поскольку этот продукт обладает рядом витаминов и полезных микроэлементов. А слышали ли вы о таком орехе, как макадамия? Эксперты особенно рекомендуют его женщинам.

Какой орех очень полезен для женского здоровья

Орех макадамия (фото из открытых источников)

Отмечается, что орех макадамия растет в Австралии и богат на кальций, фосфор, медь, ненасыщенные жирные кислоты, цинк, клетчатку, витамины В, Е и РР, которые нужны организму для поддержания здоровья. 

По словам экспертов, употребление этих орехов помогает нормализовать работу нервной системы, укрепляет иммунитет, улучшает память, зрение, а также метаболизм. Макадамия будет особенно полезен для девушек, у которых есть проблемы с волосами, поскольку содержит много полезных жиров, укрепляющих волосы изнутри. В результате они получаются эластичными и красивыми. 

Помимо этого, австралийские орехи улучшают работу сердечно-сосудистой системы, избавляют от мигреней, авитаминоза и простудных заболеваний. Также продукт обладает антиоксидантными свойствами и омолаживающим эффектом, поэтому часто становится важным компонентом масок для лица. 

При этом, врачи говорят, что аллергикам и кормящим мамам с осторожностью нужно употреблять макадамию, а людям, у которых острая фаза заболеваний желудка или кишечника, они вовсе противопоказаны. 

Напомним, грецкие орехи богаты жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой, однако его регулярное потребление может быть вредно для здоровья. Свойства продукта назвала американский диетолог Лорен Манакер

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой орех поможет защититься от диабета.


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Источник: https://elle.ua/krasota/fitness/chem-oreh-makadamiya-polezen-dlya-zhenskogo-zdorovya/
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