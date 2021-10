Какие самые вредные для здоровья свойства грецкого ореха

Грецкие орехи богаты жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой, однако его регулярное потребление может быть вредно для здоровья. Свойства продукта назвала американский диетолог Лорен Манакер, пишет издание Eat This, Not That.

Орехи, фото с открытых источников

От белков растительного происхождения до клетчатки и жирных кислот ALA и омега-3 — эти маленькие орехи имеют огромное значение для питания. Что касается антиоксидантов, грецкие орехи обладают большей антиоксидантной активностью по сравнению с любыми другими орехами.

Грецкие орехи, как известно, являются восхитительным дополнением к выпечке и прекрасной добавкой к салатам и другим блюдам. Но менее известны некоторые секретные побочные эффекты, которые могут возникнуть, если включить грецкие орехи в повседневную жизнь. Если вы любите грецкие орехи, стоит знать шесть секретных побочных эффектов, которые могут возникнуть из-за употребления любимых орехов.

Фитиновая кислота, из-за которой в организме плохо усваивается железо. Также эта кислота препятствует усвоению кальция и цинка, в зависимости от съеденного количества. По мнению диетолога, при регулярном употреблении грецких орехов некоторые лекарства теряют свои свойства. Так, например, если человек принимает препараты от гипотиреоза, — лечение может быть менее эффективным.

Более 10% американцев не имеют идеального уровня холестерина, и им было бы полезно принять меры по снижению их концентрации. Исследование, опубликованное в Circulation, показало, что регулярное ежедневное потребление грецких орехов связано с устойчиво низким уровнем холестерина у 708 здоровых пожилых людей, которые включали грецкие орехи в свой рацион в течение 2 лет.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nutrients, показывают, что более высокое потребление грецких орехов — как по количеству, так и по частоте — может быть связано с более низким риском смерти и увеличением продолжительности жизни среди пожилых людей в США по сравнению с теми, кто это делает. не употребляйте грецкие орехи.



