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Какие самые вредные для здоровья свойства грецкого ореха

Американский диетолог Манакер заявила, что из-за грецких орехов в организме плохо усваивается железо

сегодня, 14:55
Автор:

Хмільовська Інна

Грецкие орехи богаты жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой, однако его регулярное потребление может быть вредно для здоровья. Свойства продукта назвала американский диетолог Лорен Манакер, пишет издание Eat This, Not That.

Какие самые вредные для здоровья свойства грецкого ореха

Орехи, фото с открытых источников

От белков растительного происхождения до клетчатки и жирных кислот ALA и омега-3 — эти маленькие орехи имеют огромное значение для питания. Что касается антиоксидантов, грецкие орехи обладают большей антиоксидантной активностью по сравнению с любыми другими орехами.

Грецкие орехи, как известно, являются восхитительным дополнением к выпечке и прекрасной добавкой к салатам и другим блюдам. Но менее известны некоторые секретные побочные эффекты, которые могут возникнуть, если включить грецкие орехи в повседневную жизнь. Если вы любите грецкие орехи, стоит знать шесть секретных побочных эффектов, которые могут возникнуть из-за употребления любимых орехов.

Фитиновая кислота, из-за которой в организме плохо усваивается железо. Также эта кислота препятствует усвоению кальция и цинка, в зависимости от съеденного количества. По мнению диетолога, при регулярном употреблении грецких орехов некоторые лекарства теряют свои свойства. Так, например, если человек принимает препараты от гипотиреоза, — лечение может быть менее эффективным.

Более 10% американцев не имеют идеального уровня холестерина, и им было бы полезно принять меры по снижению их концентрации. Исследование, опубликованное в Circulation, показало, что регулярное ежедневное потребление грецких орехов связано с устойчиво низким уровнем холестерина у 708 здоровых пожилых людей, которые включали грецкие орехи в свой рацион в течение 2 лет.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nutrients, показывают, что более высокое потребление грецких орехов — как по количеству, так и по частоте — может быть связано с более низким риском смерти и увеличением продолжительности жизни среди пожилых людей в США по сравнению с теми, кто это делает. не употребляйте грецкие орехи.

Напомним, некоторые диеты оказались полезными не только для похудения, но и для продления жизни. 


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Источник: https://www.eatthis.com/secret-side-effects-eating-walnuts/
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