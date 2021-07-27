logo
Русский Українська

BTC/USD

37116.17

ETH/USD

2204.32

LTC/USD

128.96

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какой орех поможет защититься от диабета
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой орех поможет защититься от диабета

Эксперты рассказали о пользе орехов в рационе и назвали какой из них способен защитить от развития сахарного диабета

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Свой рацион периодически нужно обогащать орехами, потому что в их составе много витаминов, минералов и антиоксидантов, положительно влияющих на организм. Например, миндаль, согласно исследованиям, способен защитить от диабета. 

Какой орех поможет защититься от диабета

Как защититься от диабета / Фото: freepik.com

Эксперты отметили, что этот орех содержит витамины группы В, а также магний, калий, железо, фосфор, различные аминокислоты и ненасыщенные жиры. Такой богатый витаминно-минеральный состав миндаля и объясняет ряд его полезных свойств. 

Исследование, в котором приняло участие почти 300 человек в возрасте от 16 до 25 лет показало, что сырой миндаль способен защитить организм от развития сахарного диабета. Во время эксперимента добровольцев разделили на две группы. Первая употребляла ежедневно по 55 г ореха, а вторая — закуски из различных видов муки и специй. Участники исследования делали подобный перекус 2 раза в день и в целом придерживались привычного образа жизни и режима физических упражнений. И у всех добровольцев были метаболические маркеры, указывающие на преддиабетное состояние. 

Эксперимент продлился три месяца и его результаты показали, что у людей из первой группы нормализовался в крови уровень сахара, а также "вредного" холестерина, а еще у добровольцев снизились отметки воспалительного маркера Il-6. 

Напомним, что врач-эндокринолог Ирина Улянченко рассказала, кто находится в группе риска развития сахарного диабета 2 типа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые провели исследование и пришли к выводу, что тренировки в утреннее время положительно влияют не только на состояние всего организма, но и способны предотвратить развитие диабета второго типа. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mindbodygreen.com/articles/eating-almonds-may-lower-risk-of-prediabetes-study-finds
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ