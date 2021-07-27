Какой орех поможет защититься от диабета

Свой рацион периодически нужно обогащать орехами, потому что в их составе много витаминов, минералов и антиоксидантов, положительно влияющих на организм. Например, миндаль, согласно исследованиям, способен защитить от диабета.

Как защититься от диабета / Фото: freepik.com

Эксперты отметили, что этот орех содержит витамины группы В, а также магний, калий, железо, фосфор, различные аминокислоты и ненасыщенные жиры. Такой богатый витаминно-минеральный состав миндаля и объясняет ряд его полезных свойств.

Исследование, в котором приняло участие почти 300 человек в возрасте от 16 до 25 лет показало, что сырой миндаль способен защитить организм от развития сахарного диабета. Во время эксперимента добровольцев разделили на две группы. Первая употребляла ежедневно по 55 г ореха, а вторая — закуски из различных видов муки и специй. Участники исследования делали подобный перекус 2 раза в день и в целом придерживались привычного образа жизни и режима физических упражнений. И у всех добровольцев были метаболические маркеры, указывающие на преддиабетное состояние.

Эксперимент продлился три месяца и его результаты показали, что у людей из первой группы нормализовался в крови уровень сахара, а также "вредного" холестерина, а еще у добровольцев снизились отметки воспалительного маркера Il-6.

Напомним, что врач-эндокринолог Ирина Улянченко рассказала, кто находится в группе риска развития сахарного диабета 2 типа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые провели исследование и пришли к выводу, что тренировки в утреннее время положительно влияют не только на состояние всего организма, но и способны предотвратить развитие диабета второго типа.

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