Сахарный диабет 2 типа: кто находится в группе риска

Сахарный диабет — хроническое заболевание, с которым сталкивается все больше людей во всем мире. Врач-эндокринолог Ирина Улянченко объяснила, кто входит в группу риска развития этого недуга.

сахарный диабет 2 типа (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram специалист отметила, какие люди предрасположены к развитию сахарного диабета 2 типа и рассказала, как часто нужно проходить обследование.

1. Возраст — старше 45 лет;

2. Наследственность — близкие родственники (родители, братья, сестры), у которых диагностирован диабет;

3. Избыточная масса тела или с ожирением (Индекс массы тела > 25 кг/м2). Особенно опасен абдоминальный тип ожирения — подкожный жир откладывается в области талии;

4. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни;

5. Люди, страдающие недостатком сна;

6. Люди, которые регулярно подвергаются стрессу и депрессивному состоянию;

7. Женщины, у которых во время беременности был поставлен диагноз гестационный диабет;

8. Женщины, страдающие синдромом поликистозных яичников;

9. Пациенты с артериальной гипертензией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями;

10. Пациенты с нарушением липидного обмена (повышение уровня холестерина, триглицеридов);

11. Пациенты, которые принимают препараты, способствующие набору веса и повышению уровня сахара крови (например, глюкокортикоиды).

Эндокринолог отметила, что есть факторы, на которые повлиять невозможно, но на такие, как сон, образ жизни, вес, питание и стресс можно и нужно повлиять, чтобы исключить себя из списка.

Кроме того, желательно 1 раз в 3 года проходить обследования всем людям в возрасте 45 лет и старше, а также тем, у которого избыточная масса тела.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ягоды и фрукты можно

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!