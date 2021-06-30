Сахарный диабет 2 типа: кто находится в группе риска

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Светлана Шкурупий
Сахарный диабет — хроническое заболевание, с которым сталкивается все больше людей во всем мире. Врач-эндокринолог Ирина Улянченко объяснила, кто входит в группу риска развития этого недуга.
сахарный диабет 2 типа (фото из открытых источников)
На своей странице в Instagram специалист отметила, какие люди предрасположены к развитию сахарного диабета 2 типа и рассказала, как часто нужно проходить обследование.
1. Возраст — старше 45 лет;
2. Наследственность — близкие родственники (родители, братья, сестры), у которых диагностирован диабет;
3. Избыточная масса тела или с ожирением (Индекс массы тела > 25 кг/м2). Особенно опасен абдоминальный тип ожирения — подкожный жир откладывается в области талии;
4. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни;
5. Люди, страдающие недостатком сна;
6. Люди, которые регулярно подвергаются стрессу и депрессивному состоянию;
7. Женщины, у которых во время беременности был поставлен диагноз гестационный диабет;
8. Женщины, страдающие синдромом поликистозных яичников;
9. Пациенты с артериальной гипертензией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями;
10. Пациенты с нарушением липидного обмена (повышение уровня холестерина, триглицеридов);
11. Пациенты, которые принимают препараты, способствующие набору веса и повышению уровня сахара крови (например, глюкокортикоиды).
Эндокринолог отметила, что есть факторы, на которые повлиять невозможно, но на такие, как сон, образ жизни, вес, питание и стресс можно и нужно повлиять, чтобы исключить себя из списка.
Кроме того, желательно 1 раз в 3 года проходить обследования всем людям в возрасте 45 лет и старше, а также тем, у которого избыточная масса тела.Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ягоды и фрукты можно употреблять при сахарном диабете.
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