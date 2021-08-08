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Какой напиток влияет на здоровье сердца и продление жизни

Эксперты рекомендуют добавить в рацион напиток из ревеня, потому что он положительно влияет на здоровье сердца

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Для укрепления сердечно-сосудистой системы — одной из самых важнейших в организме, эксперты рекомендуют пить чай с ревенем. Что же особенного в этом напитке?

Какой напиток влияет на здоровье сердца и продление жизни

Напиток из ревеня (фото из открытых источников)

Исследователи отметили, что чай на основе этого травянистого растения богат на витамины С, В, а также фосфор, магний, калий, антиоксидантные вещества, которые нужны для поддержания работы всего организма. Этот чай положительно влияет на здоровье сердца, в частности снижает в крови уровень "вредного" холестерина, а также предотвращает развития некоторых видов рака, способствуя продлению жизни.

По словам экспертов, ревень — отличный источник витамина К, который нужен для укрепления костей и снижения риска кальцификации кровеносных сосудов. Еще это растение имеет способность улучшить аппетит, а также нормализовать функции желудочно-кишечного тракта. После проведенных экспериментов было обнаружено, что ревень содержит в себе уникальное вещество – хризаробин. Благодаря этому растение является прекрасным средством для борьбы с псориазом. 

Кроме этого, чай с ароматом ревеня обладает мочегонным и желчегонным действиями, помогает избавиться от отечности и нормализует работу многих внутренних органов.

Напомним, если вы хотите избавиться от жира на животе, тогда нужно пересмотреть свой рацион и заняться физической активностью. Эксперты говорят, что в меню следует добавить продукты и напитки, которые помогут похудеть. Что входит в этот список?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали напитки, которыми не стоит злоупотреблять, потому что они способны ударить по печени.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/123155-napitok-s-revenem-vliyaet-na-zdorove-serdca-i-prodlenie-zhizni.html
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