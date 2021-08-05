Какой популярный напиток сжигает жир на животе

Если вы хотите избавиться от жира на животе, тогда нужно пересмотреть свой рацион и заняться физической активностью. Эксперты говорят, что в меню следует добавить продукты и напитки, которые помогут похудеть. Что входит в этот список?

Как сжечь жир на животе / Фото: Shutterstock

Специалисты отметили, что самыми эффективными для устранения жира в области живота являются свежие фрукты, овощи, а также зеленый чай. Такие выводы ученые сделали на основе результатов эксперимента, в котором приняли участие взрослые жители Китая. Добровольцев разделили на две группы: одна каждый день в течение 12 недель употребляла зеленый чай, а вторая — обходилась без напитка.

Исследование показало, что добровольцы из первой группы намного эффективнее сжигали жир на животе, чем участники второй. Показатели средней площади висцерального жира, массы тела и жировых отложений значительно уменьшились в процессе употребления богатого катехинами чая. Дело в том, что этот напиток ускоряет обменные процессы, а значит организм тратит больше калорий.

Ученые также рекомендуют добавить в рацион свежие овощи и фрукты, а также продукты, богатые клетчаткой. Но сахар и соль следует исключить. В борьбе с жиром на животе также поможет обычная вода (пить нужно от 6 до 8 стаканов в день) и обезжиренные молочные напитки.

Напомним, что эксперт Во Тхи Хун Хуонг рассказал, какие обычные продукты помогут уменьшить количество жира в области живота.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи назвали самый простой способ, с помощью которого можно избавиться от жира в области живота.

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