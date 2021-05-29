Семь продуктов, которые помогут "согнать" жир с живота

Лето уже слишком близко, а многие из нас все еще беспокоятся насчет того, как будут выглядеть в легкой одежде или в купальниках на пляже. Тогда самое время сесть на легкую диету, обратившись за помощью к нескольким привычным продуктам. По информации вьетнамского издания VnExpress, среди сжигающих жирок на животе продуктов находятся огурцы, чили и лимонная вода.



Убрать жир с живота помогут огурцы. Фото из открытых источников

Портал цитирует местного медика Во Тхи Хун Хуонга, который подчеркивает необходимость бороться со скоплением жира на животе. Все потому, что это может "помочь" развитию диабета, различных сердечных заболеваний и даже рака.

Специалист искренне рекомендует начать занятия спортом, а также внести в рацион несколько обычных продуктов, которые помогут уменьшить количество жира в организме.

Огурцы

Это одни из самых низкокалорийных овощей. В 100 граммах огурца содержится лишь 16 калорий. Также овощ содержит бета-каротин — антиоксидант, который помогает коже медленнее стареть. А еще в огурцах есть диацид, винная кислота, которая мешает углеводам трансформироваться в жир.

Зеленый чай

В зеленом чае содержатся катехины, которые всячески помогают человеку похудеть. Эти соединения стимулируют организм к сжиганию жира и усиливают обмен веществ. Плюс зеленый чай — отличный источник антиоксиданта EGCG, который подавляет гормон нораденалин, таким образом помогая расщеплять жир.

Яблочный уксус

Логично, что в этой приправе содержится много уксусной кислоты. Она помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Помимо прочего эта кислота ускоряет обмен веществ, сжигая много калорий. Пить уксус, разумеется, не следует, но добавлять его в салаты и другие блюда рекомендуется.

Чили

Если вы любитель остренькой пищи, этот продукт для борьбы с жирком на животе — для вас. В перце чили много капсаицна, соединения, который помогает повысить метаболизм. Разумеется, рост жировых клеток таким образом замедляется.

Вода с лимоном

Употребление лимонной воды — эффективный способ не только уменьшить количество жира, но и очистить организма. В лимоне много лимонной кислоты, которая способствует энергетическому обмену. Также она полезна для пищеварительной системы. Но специалисты предупреждают: пить такую водичку на пустой желудок нельзя, рискуете заработать гастрит или чего похуже.

Грейпфрут

В этих цитрусах очень много витамина С. Как мы знаем, он помогает укреплению иммунитета, а клетчатка улучшает обмен веществ. Доктора же отмечают еще большое содержание флавоноидов в грейпфрутах — именно они и помогают сжигать лишний жир.

Горькая тыква (горькая дыня)

Один из самых непопулярных для украинцев продуктов в этом списке. Впрочем, если вы "по экзотике", то горькая тыква подойдет вам идеально. Минимум калорий и высокое содержание клетчатки помогут организму устроить детокс и обеспечат долгое ощущение сытости.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о самом простом способе уменьшить количество жира в районе живота. Детали — в нашем материале.

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