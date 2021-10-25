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Какой напиток снимает воспаления в организме

Американские ученые в ходе исследования выяснили, какой напиток может снизить воспалительные процессы в организме

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите защитить свой организм и снизить в нем воспалительные процессы, эксперты рекомендуют добавить в рацион натуральный апельсиновый сок. Оказалось, что этот напиток обладает рядом преимуществ для здоровья.

Какой напиток снимает воспаления в организме

Как лечить воспаления (фото из открытых источников)

Американские исследователи отмечают, что речь идет только о натуральном соке, без добавления сахара и различных вкусовых добавок. Напиток снижает окислительный стресс и воспалительные процессы в организме, потому что содержит в своем составе много различных соединений и полезных веществ. 

Натуральный апельсиновый сок значительно снижает уровень известного маркера воспаления — интерлейкина 6, как у здоровых людей, так и у взрослых с хроническими воспалениями. Он богат на флавоноиды и аскорбиновую кислоту. 

Напомним, чай улун называют эликсиром молодости и здоровья, потому что в его составе содержится большое количество антиоксидантных веществ, предотвращающих старение и повреждение клеток. Светлые сорта напитка помогают нормализовать уровень холестерина в крови, а также улучшают состояние сосудов. Так, от каких трех заболеваний защищает этот напиток?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что появление "апельсиновой корки" может быть вызвано разными факторами, в том числе и питанием. Есть продукты, которые помогают привести кожу в тонус и избавляют от целлюлита, а есть такие, что провоцируют его появление. Эксперты рассказали о напитках, которые лучше исключить з рациона, если хотите избавиться от проблемы. 

Читайте также, кофе является одним из самых популярных напитков в мире, ведь миллионы людей не представляют без него свое утро. Но производство кофе несет с собой высокий уровень эмиссий СО2 (углекислого газа). Исследователь Марк Маслин определил, какой кофейный напиток самый вредный для природы. 


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Источник: https://wworld.com.ua/health/90292
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