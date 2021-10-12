Чай является одним из самых вкусных и полезных напитков, потому что содержит ценные для организма вещества. Есть разные виды чая и эксперты рекомендуют обратить внимание на ароматный улун.

Какой напиток способен защитить от трех болезней (фото из открытых источников)

Ученые отмечают, что этот вид чая называют эликсиром молодости и здоровья, потому что в его составе содержится большое количество антиоксидантных веществ, предотвращающих старение и повреждение клеток. Светлые сорта напитка помогают нормализовать уровень холестерина в крови, а также улучшают состояние сосудов. Так, от каких трех заболеваний защищает этот чай?

Контроль диабета 2 типа

Американские ученые доказали, чай улун в сочетании с обычными гипергликемическими препаратами может сбалансировать уровень сахара в крови и предотвратить его резкие скачки.

Противораковые свойства

В составе чая много полифенольных соединений, которые помогают нейтрализовать действие свободных радикалов в организме. Эксперты также говорят, что регулярное употребление напитка способно подавлять рост раковых клеток.

От стресса

Японские ученые доказали, что чай улун существенно снижает стресс и беспокойство, а все из-за тех же полифенолов, которыми он богат.

Напомним, медики рекомендуют обогатить свой рацион томатный соком, потому что этот напиток обладает многими полезными свойствами, в частности очищает организм от токсинов и снижает холестерин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чтобы наладить работу иммунной системы, не страдать от простуды и насморка с наступлением холодов, многие врачи рекомендуют употреблять напитки для повышения иммунитета.

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