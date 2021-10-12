logo
Русский Українська

BTC/USD

57398.26

ETH/USD

3486.92

LTC/USD

174.03

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Какой напиток способен защитить от трех болезней
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой напиток способен защитить от трех болезней

Эксперты рассказали о полезных свойствах чая улуна, которые защищают организм от развития трех заболеваний

сегодня, 10:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Чай является одним из самых вкусных и полезных напитков, потому что содержит ценные для организма вещества. Есть разные виды чая и эксперты рекомендуют обратить внимание на ароматный улун. 

Какой напиток способен защитить от трех болезней

Какой напиток способен защитить от трех болезней (фото из открытых источников)

Ученые отмечают, что этот вид чая называют эликсиром молодости и здоровья, потому что в его составе содержится большое количество антиоксидантных веществ, предотвращающих старение и повреждение клеток. Светлые сорта напитка помогают нормализовать уровень холестерина в крови, а также улучшают состояние сосудов. Так, от каких трех заболеваний защищает этот чай?

Контроль диабета 2 типа

Американские ученые доказали, чай улун в сочетании с обычными гипергликемическими препаратами может сбалансировать уровень сахара в крови и предотвратить его резкие скачки.

Противораковые свойства

В составе чая много полифенольных соединений, которые помогают нейтрализовать действие свободных радикалов в организме. Эксперты также говорят, что регулярное употребление напитка способно подавлять рост раковых клеток. 

От стресса

Японские ученые доказали, что чай улун существенно снижает стресс и беспокойство, а все из-за тех же полифенолов, которыми он богат. 

Напомним, медики рекомендуют обогатить свой рацион томатный соком, потому что этот напиток обладает многими полезными свойствами, в частности очищает организм от токсинов и снижает холестерин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чтобы наладить работу иммунной системы, не страдать от простуды и насморка с наступлением холодов, многие врачи рекомендуют употреблять напитки для повышения иммунитета.

Читайте также, какой напиток пьют супермодели, чтобы быть стройными.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ua/nazvan-napitok-kotoryy-zashchitit-ot-treh-bolezney-109072/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ