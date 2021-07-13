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Какие напитки провоцируют появление целлюлита

Эксперты перечислили напитки, которые необходимо исключить из рациона, если не хотите, чтобы у вас образовался целлюлит

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Появление "апельсиновой корки" может быть вызвано разными факторами, в том числе и питанием. Есть продукты, которые помогают привести кожу в тонус и избавляют от целлюлита, а есть такие, что провоцируют его появление. Эксперты рассказали о напитках, которые лучше исключить з рациона, если хотите избавиться от проблемы. 

Какие напитки провоцируют появление целлюлита

Какие напитки провоцируют появление целлюлита / Фото : Jachta Trakai

Кофе

Не стоит злоупотреблять бодрящим напитком, особенно, растворимым, потому что кофеин стимулирует в организме выработку адреналина, что может сделать проявления целлюлита более явными. Лучше отдайте предпочтение цикорию, потому что он очищает организм от токсинов и шлаков и помогает нормализовать вес. 

Обработанное молоко

Эксперты говорят, что "магазинное" молоко проходит несколько процессов обработки и организму его сложнее переварить. А непереваренные вещества всасываются в крови и откладываются под кожей, провоцируя воспалительные процессы, отечность и целлюлит. 

Газированная вода

В таких напитках содержится большое количества сахара и других добавок, которые вредят здоровью и провоцируют образование "апельсиновой корки", даже минеральная вода на это способна. Газы задерживают воду в организме и нарушают микроциркуляцию: из-за этого появляется отечность и застои

Пиво и сидр

Хмельной напиток, как известно, содержит растительный эстроген — гормон, который транспортирует шлаки из жизненно важных органов в те места, где продукты распада будут менее опасны для организма. Именно там и образовывается целлюлит. Плюс ко всему, алкогольные напитки повышают аппетит.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что целлюлит доставляет женщинам массу неприятностей своим внешним видом, похожим на "апельсиновую корку". Но есть проверенные народные средства, которые могут победить эту проблему.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/eti-napitki-provociruyut-cellyulit/
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