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Какой напиток поможет быстро похудеть

Врач-нутрициолог Катерина Тихонова рассказала о напитке, с помощью которого можно избавиться от лишних килограмм

сегодня, 16:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Путь к стройной и подтянутой фигуре может быть сложным, но с помощью правильных продуктов и напитков избавиться от лишнего веса значительно проще и быстрее. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Катерина Тихонова рассказала, какой напиток стоит добавить в рацион.

Какой напиток поможет быстро похудеть

Как быстро похудеть / Фото: flickr.com

Специалист отметила, что похудеть поможет яблочный уксус. Его нужно пить каждый день по 1-2 стакана. Но его нужно принимать только в разбавленном виде (1 столовая ложка уксуса на стакан обычной воды). Употреблять напиток нужно за 30 минут до приема пищи или спустя полчаса после еды. Удобнее всего принимать яблочный укус в капсулах. 

Известно, что в составе яблочного уксуса содержится много витаминов, антиоксидантов и полезных веществ, в частности кальций, магний, фосфор и калий. Напиток очищает организм от шлаков и токсинов, улучшает работу пищеварения, помогает нормализовать давление и уровень сахара в крови. 

А еще в яблочном уксусе много пектина, который насыщает организм "медленными" углеводами, контролирует голод и расщепляет полиненасыщенные жирные кислоты.

Но прежде чем употреблять напиток, стоит ознакомиться с его противопоказаниями. Яблочный укус не рекомендуется пить людям, у которых диагностирован гастрит, цистит, язва желудка или почечная недостаточность.  

Какой напиток поможет быстро похудеть - фото 2

Напомним, что похудение во сне — не миф, а нормальный физиологический процесс. Исследователи из Цукубского университета в Японии выяснили, что чай улун способствует расщеплению жиров во время ночного отдыха.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие орехи можно есть при похудении и в каком количестве.


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