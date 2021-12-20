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Какой «копеечный» овощ помогает замедлить старение

Врач из США Люсия Гарсия рассказала, какой доступный и бюджетный овощ помогает замедлить процесс старения

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Улучшить состояние здоровья и замедлить старение можно с помощью одного продукта, который не только вкусный и полезный, но еще и бюджетный. Американский специалист Люсия Гарсия отметила, что речь идет о капусте.

Какой «копеечный» овощ помогает замедлить старение

Как замедлить старение (фото из открытых источников)

Известно, что овощ богат на витамины А, Е, С, В, а также фосфор, кальций, магний, железо и другие ценные микроэлементы, поддерживающие тонус организма. Капуста является низкокалорийным овощем, в 100 граммах продукта содержится всего 25 калорий, в количество воды в ней достигает 90%. 

Эксперт отметила, что капуста обладает сильным антиоксидантным и антивозрастным действием, благодаря которым может замедлить скорость старения клеток, замедляя этим процесс старения организма в целом. А также антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, предотвращая развитие опасных заболеваний.

В зимне-весенний период польза капусты для организма заключается и в ее способности укрепить иммунную систему. При чем, количество витамина С увеличивается при квашении.

Напомним, что в рационе обязательно должны присутствовать различные овощи и особое внимание стоит обратить на брюссельскую капусту. Как оказалось, этот продукт обладает целым рядом удивительных свойств.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-нутрициолог Анна Павлычева рассказала, каким людям рекомендуется ограничить в рационе квашеную капусту и почему.

Читайте также, что всеми любимая черника содержит антоцианин, который обладает мощным антиоксидантным действием. Говоря простым языком, вещество обеспечивает чернику способностью выводить из организма шлаки и токсины, ускоряющие процесс старения. 


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Источник: https://www.quora.com/profile/Lucia-Garcia-81
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