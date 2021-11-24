Какой компонент обязательно должен быть в рационе

Правильное и сбалансирование питание — основа здоровья. В рационе нужно сочетать белки, жиры и углеводы, чтобы оставаться здоровыми и полными энергии. Врач-нутрициолог Анастасия Шагарова рассказала, какой компонент обязателен для ежедневного приема в пищу.

Что нужно ежедневно употреблять в пищу (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что человеческий организм сильно нуждается как в растительных, так и животных жирах, потому что они участвуют в важных процессах организма, в частности снижают "вредный" холестерин, способствуют выработке гормонов и ферментов, а также стимулируют сокращения желчного пузыря. А еще без жиров невозможна стабильная работа гормонального фона. Наконец, жиры блокируют гормон стресса – кортизол. Кусочек сала или масла поднимает настроение и успокаивает нервную систему.

Ежедневная жировая норма соразмерна массе тела. Например, человеку с весом 60 кг необходимо 60 г жиров в соотношении 30% (животных) к 70% (растительных).

Кирпичиками для постройки здоровья также служат белки. При их дефиците появляется общая слабость, нарушается водно-солевой баланс, снижается вес и появляются другие серьезные последствия. Каждый день организм нужно обогащать 1,5 граммами белка на 1 килограмм массы тела.

То есть, в меню регулярно должны появляться мясо, морепродукты, рыба, овощи, каши, яйца, авокадо, растительные масла (кунжутное, оливковое, льняное).

Напомним, что для нормальной работы организму необходимы полезные жиры, но проблема состоит в том, что рацион питания большинства людей содержит слишком много трансжиров. Что это и в каких продуктах они содержатся?

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