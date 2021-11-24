Какой компонент обязательно должен быть в рационе

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Светлана Шкурупий
Правильное
и сбалансирование питание — основа здоровья. В рационе нужно сочетать белки,
жиры и углеводы, чтобы оставаться здоровыми и полными энергии. Врач-нутрициолог
Анастасия Шагарова рассказала, какой компонент обязателен для ежедневного
приема в пищу.
Что нужно ежедневно употреблять в пищу (фото из открытых источников)
Специалист
отметила, что человеческий организм сильно нуждается как в растительных, так и
животных жирах, потому что они участвуют в важных процессах организма, в
частности снижают "вредный" холестерин, способствуют выработке гормонов и
ферментов, а также стимулируют сокращения желчного пузыря. А еще без жиров
невозможна стабильная работа гормонального фона. Наконец, жиры блокируют гормон
стресса – кортизол. Кусочек сала или масла поднимает настроение и успокаивает
нервную систему.
Ежедневная
жировая норма соразмерна массе тела. Например, человеку с весом 60 кг
необходимо 60 г жиров в соотношении 30% (животных) к 70% (растительных).
Кирпичиками
для постройки здоровья также служат белки. При их дефиците появляется общая
слабость, нарушается водно-солевой баланс, снижается вес и появляются другие
серьезные последствия. Каждый день организм нужно обогащать 1,5 граммами белка
на 1 килограмм массы тела.
То
есть, в меню регулярно должны появляться мясо, морепродукты, рыба, овощи, каши,
яйца, авокадо, растительные масла (кунжутное, оливковое, льняное).
Напомним,
что для нормальной работы организму необходимы полезные жиры, но проблема
состоит в том, что рацион питания большинства людей содержит слишком много трансжиров. Что это и в каких продуктах они содержатся?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какую недорогую рыбу стоит добавить в осенний
рацион.
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