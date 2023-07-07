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Какой фрукт наиболее полезный для сердца: кардиологи рекомендуют есть его каждый день

Поддержите сердце, употребляя этот фрукт – успейте, пока его можно купить

7 июля 2023, 21:45
Автор:
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Козаренко Люда
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Какой фрукт наиболее полезный для сердца: кардиологи рекомендуют есть его каждый день

Абрикосы - лучший фрукт для сердца (фото из открытых источников)

Вряд ли кто-то догадывается, что речь идет об абрикосах. До недавнего времени они пользовались спросом из-за своих вкусовых качеств. А сегодня внимание к ним привлекают врачи. Оказывается, этот фрукт способен поддерживать сердечно-сосудистую систему в тонусе, поэтому полезен и для профилактики сердечных заболеваний, и для людей с больным сердцем.


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Первыми о пользе абрикосов заговорили китайские кардиологи. Они протестировали около сорока фруктов и ягод, чтобы обнаружить, какие наиболее полезны для их пациентов. И обнаружили, что абрикосы лидируют в этом рейтинге.

Секрет чудодейственных свойств абрикосов в высоком содержании калия (в 100 г – 70% от дневной нормы), который ускоряет обменные процессы в организме, выводит токсины, снижает уровень плохого холестерина. Он не допускает спазмов кровеносных сосудов, приводящих к повышению артериального давления. А витамин С и флавоноиды укрепляют сосуды.

Кроме того, в мякоти абрикосов много бета-каротина, препятствующего развитию болезней сердца и онкологических заболеваний. Клетчатка, которая улучшает пищеварение, способствует выведению шлаков,   легкому усвоению полезных веществ. И еще есть ряд полезных микроэлементов, которые регулируют уровень гемоглобина и сахара, повышают сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, улучшают работу нервной системы и перистальтику кишечника, обладают отхаркивающим эффектом.  

Интересно, что вяленые абрикосы (курага) там же полезны, как и свежие. Калия в них даже больше – практически в пять раз ! Кроме того, они содержат железо. Поэтому курага очень полезна при нарушениях сердечного ритма и кровообращения, миастении и анемии.    

Однако как и во всем, в потреблении абрикосов следует соблюдать меру. Мера – 100 граммов в сутки. Больным сахарным диабетом от абрикосов лучше отказаться (из-за высокого содержания сахара), а аллергикам есть очень осторожно – этот фрукт может вызвать нежелательную реакцию организма.

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