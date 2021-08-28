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Какое количество вина полезно пить для здоровья

Профессор Эдин Кэссиди из Королевского университета в Белфасте рассказал, какое количество вина полезно пить для здоровья

сегодня, 18:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Красное вино может сопровождать роскошный ужин или скрасить унылый вечер. Ученые говорят, что в умеренных количествах этот алкогольный напиток положительно влияет на здоровье. Профессор Эдин Кэссиди рассказал, сколько же вина можно пить без вреда для организма.

Какое количество вина полезно пить для здоровья

Сколько вина полезно употреблять для здоровья / (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что вино содержит витамины В1, В2, С, Р, а также железо, магний, калий, марганец и другие микроэлементы. А также напиток обогащен флавоноидами, которые помогают снизить артериальное давление. 

По словам процессора Эдин Кэссиди, три бокала вина в неделю положительно действуют на состояние организма, в частности улучшают мозговую деятельность и работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют иммунитет нервных клеток, а также помогают нормализовать давление. Такие выводы были сделаны на основе результатов исследования, в котором приняло участие более 900 жителей Германии. 

А еще, в соответствии с результатами ряда исследований, регулярное употребление 150 мл сухого красного вина способно предотвратить возникновение болезни Альцгеймера.

Напомним, что на протяжении многих лет ученые документировали преимущества красного вина — для здоровья сердца, контроля холестерина и, возможно, даже для предотвращения рака — в многочисленных исследованиях. Но как насчет его "брата" — белого вина? Этот напиток, по мнению исследователей, также способен приносить пользу нашему организму, если употреблять его в меру.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что полифенолы, содержащиеся в вине, действительно могут защитить десны и зубы от вредных бактерий, которые, как известно, вызывают кариес, гингивит и другие проблемы, разрушающие идеальную улыбку.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1481935/Three-glasses-red-wine-beneficial-blood-pressure
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