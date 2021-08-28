Какое количество вина полезно пить для здоровья

Красное вино может сопровождать роскошный ужин или скрасить унылый вечер. Ученые говорят, что в умеренных количествах этот алкогольный напиток положительно влияет на здоровье. Профессор Эдин Кэссиди рассказал, сколько же вина можно пить без вреда для организма.

Сколько вина полезно употреблять для здоровья / (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что вино содержит витамины В1, В2, С, Р, а также железо, магний, калий, марганец и другие микроэлементы. А также напиток обогащен флавоноидами, которые помогают снизить артериальное давление.

По словам процессора Эдин Кэссиди, три бокала вина в неделю положительно действуют на состояние организма, в частности улучшают мозговую деятельность и работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют иммунитет нервных клеток, а также помогают нормализовать давление. Такие выводы были сделаны на основе результатов исследования, в котором приняло участие более 900 жителей Германии.

А еще, в соответствии с результатами ряда исследований, регулярное употребление 150 мл сухого красного вина способно предотвратить возникновение болезни Альцгеймера.

Напомним, что на протяжении многих лет ученые документировали преимущества красного вина — для здоровья сердца, контроля холестерина и, возможно, даже для предотвращения рака — в многочисленных исследованиях. Но как насчет его "брата" — белого вина? Этот напиток, по мнению исследователей, также способен приносить пользу нашему организму, если употреблять его в меру.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что полифенолы, содержащиеся в вине, действительно могут защитить десны и зубы от вредных бактерий, которые, как известно, вызывают кариес, гингивит и другие проблемы, разрушающие идеальную улыбку.

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