Учеными доказано, что красное вино полезно для зубов

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В сводке журнала Science Daily говорится:

"Исследователи проверили влияние двух полифенолов, содержащихся в красном вине, на бактерии, которые прилипают к зубам и деснам и вызывают зубной налет, кариес и заболевания пародонта. Ученые обнаружили, что два полифенола вина по отдельности — кофейная и п-кумаровая кислоты – снижают способность бактерий прилипать к клеткам полости рта".

Это означает, что полифенолы, содержащиеся в вине, буквально воздействуют на вредные микробы во рту, пока вы наслаждаетесь каждым глотком. В исследовании также говорится, что в сочетании со Streptococcus dentisani, который считается пероральным пробиотиком, полифенолы в вине способны защитить полость рта даже от патогенных бактерий.

Стоматологи также охотно соглашаются с такими выводами:

"Мы уже знаем, что полифенолы являются хорошим источником антиоксидантов, содержащихся в таких продуктах и ​​напитках, как черника и красное вино. Хотя мы обычно рекомендуем избегать красного вина из-за его высокой кислотности, эти полифенолы на самом деле могут помочь противостоять бактериям и воспалениям, связанным с заболеванием десен."

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