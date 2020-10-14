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Учеными доказано, что красное вино полезно для зубов

Отставьте свой белый напиток в сторону и подумайте о том, чтобы наполнить бокал красным. Необходима веская причина? Наука обнаружила, что полифенолы в вине действительно могут защитить ваши десны и зубы от вредных бактерий, которые, как известно, вызывают кариес, гингивит и другие проблемы, разрушающие идеальную улыбку.

сегодня, 17:56
Автор:

Седлецкая Татьяна


Учеными доказано, что красное вино полезно для зубов

Фото: poisknews.ru

В сводке журнала Science Daily говорится:

"Исследователи проверили влияние двух полифенолов, содержащихся в красном вине, на бактерии, которые прилипают к зубам и деснам и вызывают зубной налет, кариес и заболевания пародонта. Ученые обнаружили, что два полифенола вина по отдельности — кофейная и п-кумаровая кислоты – снижают способность бактерий прилипать к клеткам полости рта".  

Это означает, что полифенолы, содержащиеся в вине, буквально воздействуют на вредные микробы во рту, пока вы наслаждаетесь каждым глотком. В исследовании также говорится, что в сочетании со Streptococcus dentisani, который считается пероральным пробиотиком, полифенолы в вине способны защитить полость рта даже от патогенных бактерий.

Стоматологи также охотно соглашаются с такими выводами:

"Мы уже знаем, что полифенолы являются хорошим источником антиоксидантов, содержащихся в таких продуктах и ​​напитках, как черника и красное вино. Хотя мы обычно рекомендуем избегать красного вина из-за его высокой кислотности, эти полифенолы на самом деле могут помочь противостоять бактериям и воспалениям, связанным с заболеванием десен."


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