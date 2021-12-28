Какие утренние привычки провоцируют лишний вес

Если хотите избавиться от лишнего веса, тогда ученые настоятельно рекомендуют пересмотреть свой образ жизни и перестать делать утром следующие действия:

Что провоцирует лишний вес (фото из открытых источников)

Слишком долго спать

Эксперты говорят, что избыток сна приводит к появлению лишних килограмм, так же как и его недостаток. Приучите себя вставать в 7-8 часов и не переставляйте будильник, потому что сон "по пять минут" лишь нарушит естественный процесс пробуждения.

Пропускать завтрак

Завтрак — важный прием пищи, который наполняет организм энергией, поэтому его не стоит пропускать. Исследователи обнаружили, что те, чей завтрак содержал порцию медленных углеводов, белка и небольшой десерт (в целом на сумму 600 ккал), худели быстрее, чем подопытные, съедавшие низкоуглеводное блюдо.

Чтение соцсетей

И нет, не подумайте, мобильник если и награждает вас вредными излучениями, то никак не лишним весом… Просто, поедая омлет и лайкая фоточки в соцсетях одновременно, вы не сможете сосредоточиться на еде и продолжите есть на автомате. А значит, с очень большой вероятностью и момент пропустите, когда наступит насыщение.

Одевание в полутьме

Организм привык "ориентироваться по солнцу", настраивая наши биологические часы (а заодно и скорость метаболизма) в соответствии с природными ритмами. Если вы хотите похудеть, не поленитесь провести 20−30 утренних минут при естественном освещении, выбравшись на короткую прогулку или, как минимум, раздвинув занавески.

Напомним, какие пищевые привычки провоцируют выпадение волос.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вечерние привычки не позволяют вам заснуть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!