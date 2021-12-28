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Какие утренние привычки провоцируют лишний вес

Эксперты перечислили утренние привычки, которые способны спровоцировать появление лишнего веса

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите избавиться от лишнего веса, тогда ученые настоятельно рекомендуют пересмотреть свой образ жизни и перестать делать утром следующие действия:

Какие утренние привычки провоцируют лишний вес

Что провоцирует лишний вес (фото из открытых источников)

Слишком долго спать

Эксперты говорят, что избыток сна приводит к появлению лишних килограмм, так же как и его недостаток. Приучите себя вставать в 7-8 часов и не переставляйте будильник, потому что сон "по пять минут" лишь нарушит естественный процесс пробуждения.

Пропускать завтрак

Завтрак — важный прием пищи, который наполняет организм энергией, поэтому его не стоит пропускать. Исследователи обнаружили, что те, чей завтрак содержал порцию медленных углеводов, белка и небольшой десерт (в целом на сумму 600 ккал), худели быстрее, чем подопытные, съедавшие низкоуглеводное блюдо.

Чтение соцсетей

И нет, не подумайте, мобильник если и награждает вас вредными излучениями, то никак не лишним весом… Просто, поедая омлет и лайкая фоточки в соцсетях одновременно, вы не сможете сосредоточиться на еде и продолжите есть на автомате. А значит, с очень большой вероятностью и момент пропустите, когда наступит насыщение.

Одевание в полутьме

Организм привык "ориентироваться по солнцу", настраивая наши биологические часы (а заодно и скорость метаболизма) в соответствии с природными ритмами. Если вы хотите похудеть, не поленитесь провести 20−30 утренних минут при естественном освещении, выбравшись на короткую прогулку или, как минимум, раздвинув занавески.

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Источник: https://www.wday.ru/krasota-zdorovie/novosty/uchenyie-nazvali-utrennie-privyichki-provotsiruyuschie-lishniy-ves/
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