Какие три продукта диетолог не советует есть в жару

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Светлана Шкурупий
Чтобы жара переносилась легче, правильнее будет пересмотреть свой рацион питания и по возможности исключить из него ряд продуктов. Врач-диетолог Маргарита Макуха отметила, от чего желательно отказаться.
Какие продукты нельзя употреблять в жару / Фото: depositphotos
По словам эксперта, есть продукты, которые не утоляют жажду, а наоборот, провоцируют ее, в результате может возникнуть обезвоживание организма и ухудшение самочувствия. В связи с этим, в жару не желательно употреблять жирные продукты, в частности, фаст-фуд, богатый на быстрые углеводы, которые способствуют набору лишнего веса. Плюс ко всему, они могут вызвать тяжесть в желудке и вздутие.
Кроме этого, в жаркую погоду откажитесь от солений и различных копченостей, потому что они негативно влияют на микрофлору кишечника и снижают защиту иммунитета. В конечном итоге это может привести к аллергической реакции.
Третьим продуктом, который врач рекомендует ограничить в жару, является кофе, несмотря на то, что он бодрит и повышает работоспособность. Этот напиток повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может привести к обезвоживанию организма. По этой же причине, стоит воздержаться и от алкоголя.
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