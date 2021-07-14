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Какие три продукта диетолог не советует есть в жару

Врач-диетолог Маргарита Макуха рассказала, от каких трех продуктов стоит воздержаться в жаркую погоду

сегодня, 17:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Чтобы жара переносилась легче, правильнее будет пересмотреть свой рацион питания и по возможности исключить из него ряд продуктов. Врач-диетолог Маргарита Макуха отметила, от чего желательно отказаться.

Какие три продукта диетолог не советует есть в жару

Какие продукты нельзя употреблять в жару / Фото: depositphotos

По словам эксперта, есть продукты, которые не утоляют жажду, а наоборот, провоцируют ее, в результате может возникнуть обезвоживание организма и ухудшение самочувствия. В связи с этим, в жару не желательно употреблять жирные продукты, в частности, фаст-фуд, богатый на быстрые углеводы, которые способствуют набору лишнего веса. Плюс ко всему, они могут вызвать тяжесть в желудке и вздутие. 

Кроме этого, в жаркую погоду откажитесь от солений и различных копченостей, потому что они негативно влияют на микрофлору кишечника и снижают защиту иммунитета. В конечном итоге это может привести к аллергической реакции. 

Третьим продуктом, который врач рекомендует ограничить в жару, является кофе, несмотря на то, что он бодрит и повышает работоспособность. Этот напиток повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может привести к обезвоживанию организма. По этой же причине, стоит воздержаться и от алкоголя.

Напомним, что в сильную жару, чтобы взбодриться и охладить тело, многие люди принимают холодный душ. Однако, такая привычка может серьезно навредить здоровью. Об этом рассказал врач-невролог Виктор Косс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в жаркую погоду многие люди пытаются утолить жажду с помощью холодного пива. И не всегда могут контролировать количество выпитого. Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, чем этот напиток может быть опасен.


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Источник: https://ria.ru/20210714/produkty-1741175151.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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