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Врач рассказал о «коварстве» пива в жаркую погоду

Пиво в жару способствует быстрому опьянению

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Врач рассказал о «коварстве» пива в жаркую погоду

В жаркую погоду многие люди пытаются утолить жажду с помощью холодного пива. И не всегда в состоянии контролировать количество выпитого. Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью радио Sputnik рассказал, чем этот напиток может быть опасен.

Специалист отметил, что холодное пиво не помогает освежиться и утолить жажду в полной мере, всего на короткое время, приводя организм к еще большему обезвоживанию.  Алкоголь в жару повышает артериальное давление, нагружая еще больше сосуды и сердце.

Врач отметил, что слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, коктейли и другие) весьма коварные, потому что быстрее всасываются в желудке и способствуют быстрому опьянению, особенно в летнюю погоду. А сахар и различные подсластители, входящие в их состав, еще и удлиняют это состояние.

Также Алексей Казанцев отметил, что, если нет возможности полностью отказаться от алкоголя, тогда стоит употреблять негазированные слабоалкогольные напитки. Главное - пить в умеренном количестве. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не следует слишком сильно увлекаться пивом.



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