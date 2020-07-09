Врач рассказал о «коварстве» пива в жаркую погоду

В жаркую погоду многие люди пытаются утолить жажду с помощью холодного пива. И не всегда в состоянии контролировать количество выпитого. Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью радио Sputnik рассказал, чем этот напиток может быть опасен.

Специалист отметил, что холодное пиво не помогает освежиться и утолить жажду в полной мере, всего на короткое время, приводя организм к еще большему обезвоживанию. Алкоголь в жару повышает артериальное давление, нагружая еще больше сосуды и сердце.

Врач отметил, что слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, коктейли и другие) весьма коварные, потому что быстрее всасываются в желудке и способствуют быстрому опьянению, особенно в летнюю погоду. А сахар и различные подсластители, входящие в их состав, еще и удлиняют это состояние.

Также Алексей Казанцев отметил, что, если нет возможности полностью отказаться от алкоголя, тогда стоит употреблять негазированные слабоалкогольные напитки. Главное - пить в умеренном количестве.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не следует слишком сильно увлекаться пивом.





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