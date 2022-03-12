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Какие три доступных продукта могут улучшить фигуру

Эксперты рассказали, что улучшить или скорректировать фигуру можно с помощью трех простых, доступных, но полезных продуктов

сегодня, 03:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите скорректировать фигуру или убрать "лишнее", тогда стоит пересмотреть свой рацион, заниматься спортом и избегать стрессов. Но первый пункт является одним из самых важных. Эксперты отметили, какие три продукта могут помочь в борьбе за тело своей мечты.

Какие три доступных продукта могут улучшить фигуру

Как улучшить фигуру (фото из открытых источников)

Корица

Натуральная корица обладает целым рядом полезных свойств, потому что богата на витамины, микроэлементы и органические кислоты, необходимые организму. Один запах корицы способен подавить чувство голода. Эту специю советуют добавлять в блюда и напитки, потому что она помогает сжигать жировые отложения и очищает организм от шлаков.

Чечевица

Популярный вид бобовых, который еще является ценным источником растительного белка. Чечевица способна надолго подавить чувства голода, а также она содержит клетчатку, которая улучшает работу пищеварительной системы.

Спирулина

Это сине-зеленая водоросль, которую также называют суперфудом или "едой будущего". Как правило, спирулина продается в виде таблеток или порошка, но для похудения подходит любая ее форма. Ее можно добавлять в диетическое смузи или овощные супы.

Напомним, к некоторым овощам, если вы сидите на диете, нужно относиться с осторожностью, потому что несмотря на их полезность, они будут мешать заполучить фигуру мечты.  Что входит в этот список?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите подкорректировать фигуру к началу лета, но ехать в фитнес-зал или выходить на пробежку, у вас нет сил после работы, постарайтесь выполнять упражнения в постели. Фитнес-инструктор Татьяна Бражина рассказала, что нужно делать.

Читайте также, как нужно завтракать, чтобы не навредить фигуре.


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Источник: https://www.belnovosti.by/diety/kakie-3-dostupnyh-produkta-pitaniya-pomogut-uluchshit-figuru-sovety-ekspertov
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