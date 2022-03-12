Какие три доступных продукта могут улучшить фигуру

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Светлана Шкурупий
Если
хотите скорректировать фигуру или убрать "лишнее", тогда стоит
пересмотреть свой рацион, заниматься спортом и избегать стрессов. Но первый
пункт является одним из самых важных. Эксперты отметили, какие три продукта
могут помочь в борьбе за тело своей мечты.
Как улучшить фигуру (фото из открытых источников)
Корица
Натуральная
корица обладает целым рядом полезных свойств, потому что богата на витамины,
микроэлементы и органические кислоты, необходимые организму. Один запах корицы
способен подавить чувство голода. Эту специю советуют добавлять в блюда и
напитки, потому что она помогает сжигать жировые отложения и очищает организм
от шлаков.
Чечевица
Популярный
вид бобовых, который еще является ценным источником растительного белка.
Чечевица способна надолго подавить чувства голода, а также она содержит
клетчатку, которая улучшает работу пищеварительной системы.
Спирулина
Это
сине-зеленая водоросль, которую также называют суперфудом или "едой будущего".
Как правило, спирулина продается в виде таблеток или порошка, но для похудения
подходит любая ее форма. Ее можно добавлять в диетическое смузи или овощные
супы.
Напомним,
к некоторым овощам, если вы
сидите на диете, нужно относиться с осторожностью, потому что несмотря на их
полезность, они будут мешать заполучить фигуру мечты. Что входит в этот список?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, если хотите подкорректировать фигуру
к началу лета, но ехать в фитнес-зал или выходить на пробежку, у вас нет сил
после работы, постарайтесь выполнять упражнения в постели. Фитнес-инструктор
Татьяна Бражина рассказала, что нужно делать.
Читайте
также, как нужно завтракать, чтобы не навредить фигуре.
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