Какие три доступных продукта могут улучшить фигуру

Если хотите скорректировать фигуру или убрать "лишнее", тогда стоит пересмотреть свой рацион, заниматься спортом и избегать стрессов. Но первый пункт является одним из самых важных. Эксперты отметили, какие три продукта могут помочь в борьбе за тело своей мечты.

Как улучшить фигуру (фото из открытых источников)

Корица

Натуральная корица обладает целым рядом полезных свойств, потому что богата на витамины, микроэлементы и органические кислоты, необходимые организму. Один запах корицы способен подавить чувство голода. Эту специю советуют добавлять в блюда и напитки, потому что она помогает сжигать жировые отложения и очищает организм от шлаков.

Чечевица

Популярный вид бобовых, который еще является ценным источником растительного белка. Чечевица способна надолго подавить чувства голода, а также она содержит клетчатку, которая улучшает работу пищеварительной системы.

Спирулина

Это сине-зеленая водоросль, которую также называют суперфудом или "едой будущего". Как правило, спирулина продается в виде таблеток или порошка, но для похудения подходит любая ее форма. Ее можно добавлять в диетическое смузи или овощные супы.

Напомним, к некоторым овощам, если вы сидите на диете, нужно относиться с осторожностью, потому что несмотря на их полезность, они будут мешать заполучить фигуру мечты. Что входит в этот список?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите подкорректировать фигуру к началу лета, но ехать в фитнес-зал или выходить на пробежку, у вас нет сил после работы, постарайтесь выполнять упражнения в постели. Фитнес-инструктор Татьяна Бражина рассказала, что нужно делать.

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