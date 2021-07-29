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Какие продукты следует ограничить при артрите

Исследователи рассказали, какие продукты следует ограничить в рационе, если человек страдает артритом

сегодня, 15:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди жалуются на артрит (заболевание суставов), при чем, появиться он может в любом возрасте. Но снять боль и воспаление можно с помощью смены диеты. Эксперты говорят, что некоторые продукты помогают в борьбе с заболеванием, а некоторые — усугубляют его. Что же следует исключить из рациона?

Какие продукты следует ограничить при артрите

Какие продукты нельзя при артрите / Shutterstock / Fotodom

Специалисты отметили, что людям с артритом необходимо ограничить в утреннем рационе белый хлеб. Это связано с тем, что в продукте содержатся рафинированные углеводы, которые способны усугубить симптомы заболевания. 

Также из меню следует убрать по той же причине белый рис, картофельные чипсы, обработанный сахар, которого много в ароматизированном кофе, подслащенном чае, сладких газированных напитках, фруктовых соках и т. д. Еще нужно избегать употребления в пищу слишком большого количества насыщенных жиров, потому что они могут вызвать воспаление жировой ткани.

Напомним, что многие люди сталкиваются с болью в суставах, которая серьезно осложняет жизнь. И очень часто эта проблема может указывать на ряд заболеваний, которые нельзя оставлять без внимания. На что может указывать этот симптом, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что артрит является распространенным заболеванием, которое вызывает воспаление и боль в суставах. И очень важно вовремя отреагировать на его симптомы, чтобы предотвратить серьезные последствия. Консультант-ревматолог доктор Род Хьюз в ходе исследования выяснил, что плоды шиповника содержат в своем составе жирную кислоту GOPO, которая останавливает выработку веществ, способствующих разрушению клеток суставов. Плюс ко всему, она уменьшает боль при артрите и отвечает за производство коллагена — строительного материала для здоровых суставов.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1469225/arthritis-diet-breakfast-food-avoid-arthritis-symptoms-evg
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