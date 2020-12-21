Найдено натуральное средство от болей при артрите

Артрит является распространенным заболеванием, которое вызывает воспаление и боль в суставах. И очень важно вовремя отреагировать на его симптомы, чтобы предотвратить серьезные последствия. Исследователи назвали натуральное средство, которое поможет снять боль при артрите, и улучшить самочувствие.

что поможет при артрите / фото: 1zoom

Консультант-ревматолог доктор Род Хьюз в ходе исследования выяснил, что плоды шиповника содержат в своем составе жирную кислоту GOPO, которая останавливает выработку веществ, способствующих разрушению клеток суставов. Плюс ко всему, она уменьшает боль при артрите и отвечает за производство коллагена — строительного материала для здоровых суставов.

Специалисты отметили, что люди, которые страдают этим заболеванием, обязательно должны употреблять экстракт из плодов шиповника, ведь он обладает желчегонным и противовоспалительным свойством, а также укрепляет иммунную систему.

Чаще всего симптомы артрита начинают проявляться в возрасте 40-60 лет и, если не принимать никаких мер последствия для здоровья будут очень серьезными. Многие люди для снижения боли и замедления воспалительного процесса начинают принимать нестероидные препараты, но стоит помнить, что есть и природные средства, которыми можно дополнить свой курс лечения и достичь лучшего эффекта.

Но прежде, чем употреблять настой из плодов шиповника, проконсультируйтесь со своим врачом.

Напомним, какие продукты стоит исключить из рациона людям, которые страдают артритом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что препараты, которые медики используют для лечения артрита, могут быть эффективны в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!