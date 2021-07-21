logo
Русский Українська

BTC/USD

32305.87

ETH/USD

1989.12

LTC/USD

118.15

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какие продукты считаются идеальными для завтрака
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие продукты считаются идеальными для завтрака

ТОП-5 полезных продуктов на завтрак

сегодня, 18:21
Автор:

Мокрик Анастасия

С утра нет ничего важнее, чем хорошо сбалансированный завтрак, который даст вам силы и заряд бодрости на весь день. Однако если же продукты для завтрака подобраны не правильно, это может повлиять на ваше самочувствие. Мы расскажем о пяти продуктах, которые идеально подойдут для утреннего приема пищи. 

Какие продукты считаются идеальными для завтрака

Полезные для завтрака продукты - фото: из открытых источников

1. Яйца

Яйца, богатые витаминами A, D и B12, являются недорогим и богатым питательными веществами ингредиентом. Два больших яйца содержат более 50% холина, необходимого вам каждый день. Одно яйцо также содержит около 8 граммов белка.

Почти все в нашем теле требует белка, например наша кожа, кровь и кости. Белок переваривается дольше, чем углеводы, благодаря чему вы дольше чувствуете сытость. 

Сделайте завтрак комбинацией сытной клетчатки и нежирного белка, например, яичницу с цельнозерновыми тостами с нарезанными помидорами или омлет со шпинатом, брокколи и грибами.

Какие продукты считаются идеальными для завтрака - фото 2

2. Несладкий греческий йогурт

Это также отличный выбор, если вы стремитесь к завтраку с низким содержанием сахара, но при этом хотите получить сладкий вкус по утрам — просто добавьте фрукты! Греческий йогурт богат кальцием, и многие его версии обогащены витамином D. Он также заслуживает особого внимания за высокое содержание белка.

Какие продукты считаются идеальными для завтрака - фото 3

3. Авокадо

Этот продукт содержат уникальное сочетание полезных для сердца жиров, воды и пищевых волокон. Эта комбинация усиливает чувство сытости, снижая вероятность переедания в течение оставшейся части дня.

Ненасыщенные жиры в авокадо также влияют на снижение риска сердечных заболеваний, рака и диабета.

Какие продукты считаются идеальными для завтрака - фото 4

4. Батат

Всего один сладкий картофель среднего размера обеспечивает почти 400% дневной нормы витамина А. Его мякоть богата бета-каротином, который имеет решающее значение для иммунитета. 

Один сладкий картофель также содержит 15% рекомендуемой нами суточной нормы клетчатки, которая может снизить уровень холестерина  и улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта. 

Какие продукты считаются идеальными для завтрака - фото 5

5. Бананы

Фолиевая кислота и витамин B6 в бананах способствуют выработке серотонина, который может помочь улучшить настроение и уменьшить беспокойство. 

Растворимая клетчатка также помогает снизить уровень холестерина, удаляя его из желудочно-кишечного тракта и предотвращая его попадание в кровоток.

Какие продукты считаются идеальными для завтрака - фото 6

Напомним, ранее сайт "Комментарии информировал о том, что медики рассказали, какие продукты вредят щитовидной железе, а также о том, какие орехи помогают бороться с лишним весом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.goodhousekeeping.com/health/diet-nutrition/g27684033/what-to-eat-for-breakfast/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ