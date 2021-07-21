Какие продукты считаются идеальными для завтрака

С утра нет ничего важнее, чем хорошо сбалансированный завтрак, который даст вам силы и заряд бодрости на весь день. Однако если же продукты для завтрака подобраны не правильно, это может повлиять на ваше самочувствие. Мы расскажем о пяти продуктах, которые идеально подойдут для утреннего приема пищи.

Полезные для завтрака продукты - фото: из открытых источников

1. Яйца

Яйца, богатые витаминами A, D и B12, являются недорогим и богатым питательными веществами ингредиентом. Два больших яйца содержат более 50% холина, необходимого вам каждый день. Одно яйцо также содержит около 8 граммов белка.

Почти все в нашем теле требует белка, например наша кожа, кровь и кости. Белок переваривается дольше, чем углеводы, благодаря чему вы дольше чувствуете сытость.

Сделайте завтрак комбинацией сытной клетчатки и нежирного белка, например, яичницу с цельнозерновыми тостами с нарезанными помидорами или омлет со шпинатом, брокколи и грибами.





2. Несладкий греческий йогурт

Это также отличный выбор, если вы стремитесь к завтраку с низким содержанием сахара, но при этом хотите получить сладкий вкус по утрам — просто добавьте фрукты! Греческий йогурт богат кальцием, и многие его версии обогащены витамином D. Он также заслуживает особого внимания за высокое содержание белка.





3. Авокадо

Этот продукт содержат уникальное сочетание полезных для сердца жиров, воды и пищевых волокон. Эта комбинация усиливает чувство сытости, снижая вероятность переедания в течение оставшейся части дня.

Ненасыщенные жиры в авокадо также влияют на снижение риска сердечных заболеваний, рака и диабета.





4. Батат

Всего один сладкий картофель среднего размера обеспечивает почти 400% дневной нормы витамина А. Его мякоть богата бета-каротином, который имеет решающее значение для иммунитета.

Один сладкий картофель также содержит 15% рекомендуемой нами суточной нормы клетчатки, которая может снизить уровень холестерина и улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта.





5. Бананы

Фолиевая кислота и витамин B6 в бананах способствуют выработке серотонина, который может помочь улучшить настроение и уменьшить беспокойство.

Растворимая клетчатка также помогает снизить уровень холестерина, удаляя его из желудочно-кишечного тракта и предотвращая его попадание в кровоток.

Напомним, ранее сайт "Комментарии информировал о том, что медики рассказали, какие продукты вредят щитовидной железе, а также о том, какие орехи помогают бороться с лишним весом.

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