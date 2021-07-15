logo
Русский Українська

BTC/USD

31709.74

ETH/USD

1915.29

LTC/USD

125.30

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какие орехи помогают бороться с лишним весом
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие орехи помогают бороться с лишним весом

Эксперты рассказали о пользе орехов и подсказали, какой из них помогает в борьбе с лишними килограммами

сегодня, 18:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Периодически свой рацион необходимо обогащать орехами, потому что они содержат много витаминов и полезных веществ, поддерживающих здоровье организма. Но орехи достаточно калорийны, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Правда, есть и такие, что способствуют похудению.

Какие орехи помогают бороться с лишним весом

Какие орехи помогают бороться с лишним весом / Фото: desktopwallpapers

Специалисты отметили, что фисташки помогают людям бороться с ожирением. В их составе много белка, микронутриентов и полезных волокон, а также железа, калия, фосфора, селена и других ценных веществ. Исследователи выяснили, что орехи нужно употреблять перед основной трапезой, они быстро насыщают организм и предотвращают переедание. Такие выводы они сделали исходя из результатов эксперимента, участие в котором приняли люди с ожирением. На протяжение четырех месяцев они съедали ежедневно по 42 грамма фисташек. Исследование показало, что орехи помогали добровольцам терять вес, более того, они способствовали нормализации артериального давления. 

Также известно, что фисташки улучшают работу сердечно-сосудистой системы, пищеварения, повышают общий тонус организма и укрепляют иммунитет. Но во всем нужно придерживаться нормы, съедайте по 10-15 орешков в день — этого будет достаточно.

Напомним, что каждый вид орехов — имеет собственный набор полезных свойств и оригинальный вкус. Однако среди всего многообразия выделим те, которые дают наиболее благотворное влияние на организм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мускатный орех способен защитить печень. Ученые выяснили, что благодаря этому продукту уровень воспаления в этом органе существенно снижается.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.7mednews.ru/eat/19578-uchenye-vyyasnili-chto-fistashki-pomogayut-borotsya-s-lishnim-vesom.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ