Периодически свой рацион необходимо обогащать орехами, потому что они содержат много витаминов и полезных веществ, поддерживающих здоровье организма. Но орехи достаточно калорийны, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Правда, есть и такие, что способствуют похудению.

Какие орехи помогают бороться с лишним весом / Фото: desktopwallpapers

Специалисты отметили, что фисташки помогают людям бороться с ожирением. В их составе много белка, микронутриентов и полезных волокон, а также железа, калия, фосфора, селена и других ценных веществ. Исследователи выяснили, что орехи нужно употреблять перед основной трапезой, они быстро насыщают организм и предотвращают переедание. Такие выводы они сделали исходя из результатов эксперимента, участие в котором приняли люди с ожирением. На протяжение четырех месяцев они съедали ежедневно по 42 грамма фисташек. Исследование показало, что орехи помогали добровольцам терять вес, более того, они способствовали нормализации артериального давления.

Также известно, что фисташки улучшают работу сердечно-сосудистой системы, пищеварения, повышают общий тонус организма и укрепляют иммунитет. Но во всем нужно придерживаться нормы, съедайте по 10-15 орешков в день — этого будет достаточно.

Напомним, что каждый вид орехов — имеет собственный набор полезных свойств и оригинальный вкус. Однако среди всего многообразия выделим те, которые дают наиболее благотворное влияние на организм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мускатный орех способен защитить печень. Ученые выяснили, что благодаря этому продукту уровень воспаления в этом органе существенно снижается.





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