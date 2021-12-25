Какие продукты помогают вывести никотин из организма

Из-за никотина, как говорят эксперты, организм может испытывать витаминный дефицит, в результате чего иммунитет будет ослаблен и ему сложнее будет бороться с различными заболеваниями. Поэтому людям, которые курят сигареты рекомендуют добавить в рацион продукты, способные быстро выводить никотин.

Какие продукты помогают вывести никотин (фото из открытых источников)

Американские специалисты говорят, что ослабить вред курения можно с помощью брокколи и цветной капусты. Дело в том, что эти овощи в своем составе содержат сульфорафан, который защищает клетки и восстанавливает иммунитет, а также это одни из немногих продуктов, восстанавливающих работу белка Nrf2. Этот белок, как сообщают исследователи, является "хранителем здоровья", а у курильщиков он заметно снижается.

Кроме этого, брокколи и цветная капуста богаты на витамины С, В и В5, которые отвечают за важные процессы в человеческом организме. Употребляя овощи, вы не только пополняете запасы ценных микроэлементов в организме, но и повышаете метаболизм.

Напомним, что никотин является одним из самых вредных и токсических веществ. Он очень пагубно влияет на организм и вместе с тем вызывает привыкание. По стандарту все привыкли, что никотин есть в табачных изделиях, но, что, если, он содержится и в овощах, которые мы постоянно употребляем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чтобы избавиться от курения сигарет, можно испытать несколько способов. Для начала стоит уменьшать суточную дозу никотина постепенно, к примеру, на одну сигарету в один-два дня. Можно также искать способы разнообразного досуга или заняться тем, что вас давно интересовало — это будет отвлекать от мысли о курении.

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