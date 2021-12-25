logo

BTC/USD

51043.60

ETH/USD

4132.62

LTC/USD

162.10

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Какие продукты помогают вывести никотин из организма
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие продукты помогают вывести никотин из организма

Эксперты рассказали, какие продукты следует добавить в рацион, если хотите быстрее нейтрализовать действие никотина

сегодня, 22:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Из-за никотина, как говорят эксперты, организм может испытывать витаминный дефицит, в результате чего иммунитет будет ослаблен и ему сложнее будет бороться с различными заболеваниями. Поэтому людям, которые курят сигареты рекомендуют добавить в рацион продукты, способные быстро выводить никотин.

Какие продукты помогают вывести никотин из организма

Какие продукты помогают вывести никотин (фото из открытых источников)

Американские специалисты говорят, что ослабить вред курения можно с помощью брокколи и цветной капусты. Дело в том, что эти овощи в своем составе содержат сульфорафан, который защищает клетки и восстанавливает иммунитет, а также это одни из немногих продуктов, восстанавливающих работу белка Nrf2. Этот белок, как сообщают исследователи, является "хранителем здоровья", а у курильщиков он заметно снижается. 

Кроме этого, брокколи и цветная капуста богаты на витамины С, В и В5, которые отвечают за важные процессы в человеческом организме. Употребляя овощи, вы не только пополняете запасы ценных микроэлементов в организме, но и повышаете метаболизм. 

Напомним, что никотин является одним из самых вредных и токсических веществ. Он очень пагубно влияет на организм и вместе с тем вызывает привыкание. По стандарту все привыкли, что никотин есть в табачных изделиях, но, что, если, он содержится и в овощах, которые мы постоянно употребляем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чтобы избавиться от курения сигарет, можно испытать несколько способов. Для начала стоит уменьшать суточную дозу никотина постепенно, к примеру, на одну сигарету в один-два дня. Можно также искать способы разнообразного досуга или заняться тем, что вас давно интересовало — это будет отвлекать от мысли о курении.

Читайте также, что диетологи рассказали секрет стройной фигуры без никотина.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edinstvennaya.ua/view/3913
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!