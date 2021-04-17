Какие овощи содержат никотин

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Мокрик Анастасия
Никотин является одним из самых
вредных и токсических веществ. Он очень пагубно влияет на организм и вместе с
тем вызывает привыкание. По стандарту все привыкли, что никотин есть в табачных
изделиях, но, что если, он содержится и в овощах, которые мы постоянно употребляем.
Мы расскажем вам о 5 таких продуктах.
5 овощей, в которых содержится никотин - фото: planthumor
Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг. Отметим, что миллиграмм (мг) – это одна тысячная часть грамма. В дальнейшем будет использоваться "нг\г" - одна миллиардная часть грамма.
1. Помидоры
Средний помидор имеет концентрацию никотина 7,1-7,3 нг/г. Это означает, что
в 1 грамме помидора содержится 7,1 нанограмм никотина. Результаты также
показывают, что уровень никотина снижается по мере созревания помидоров.
Помидоры, принадлежащие к семейству пасленовых, содержат никотиновый алкалоид,
называемый томатином.
2. Картофель
В среднем картофель имеет концентрацию никотина 15 нг/г. Эта концентрация
значительно выше в зеленом и прорастающем картофеле и составляет 42,8 нг/г по
сравнению с 4,3 нг/г в спелом картофеле. Картофель также содержит никотиновый
алкалоид, называемый соланином, который в высокой степени сконцентрирован на
его кожуре
3. Цветная капуста
Результаты исследований показали, что в цветной капусте содержание никотина
составляет 16,8 нг/г.
4. Баклажаны
Баклажаны имеют концентрацию никотина 100 нг/г. Он занимает второе место
после табака среди семейства пасленовых, где обычно присутствуют никотиновые
алкалоиды. 10 кг баклажанов имеют такое же содержание никотина, как и сигарета.
5. Перец и стручковый перец.
Перец и стручковый перец также содержат соланин и соланидин, никотиновые алкалоиды, как и другие растения семейства пасленовых. Обычный перец имеет концентрацию соланина от 7,7 до 9,2 мг на порцию 100 грамм.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, как очистить организм от никотина, а также о том, какой продукт помогает "сжигать" жир на боках и животе.
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