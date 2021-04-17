Какие овощи содержат никотин

Никотин является одним из самых вредных и токсических веществ. Он очень пагубно влияет на организм и вместе с тем вызывает привыкание. По стандарту все привыкли, что никотин есть в табачных изделиях, но, что если, он содержится и в овощах, которые мы постоянно употребляем. Мы расскажем вам о 5 таких продуктах.



5 овощей, в которых содержится никотин - фото: planthumor

Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг. Отметим, что миллиграмм (мг) – это одна тысячная часть грамма. В дальнейшем будет использоваться "нг\г" - одна миллиардная часть грамма.

1. Помидоры

Средний помидор имеет концентрацию никотина 7,1-7,3 нг/г. Это означает, что в 1 грамме помидора содержится 7,1 нанограмм никотина. Результаты также показывают, что уровень никотина снижается по мере созревания помидоров. Помидоры, принадлежащие к семейству пасленовых, содержат никотиновый алкалоид, называемый томатином.

2. Картофель

В среднем картофель имеет концентрацию никотина 15 нг/г. Эта концентрация значительно выше в зеленом и прорастающем картофеле и составляет 42,8 нг/г по сравнению с 4,3 нг/г в спелом картофеле. Картофель также содержит никотиновый алкалоид, называемый соланином, который в высокой степени сконцентрирован на его кожуре

3. Цветная капуста

Результаты исследований показали, что в цветной капусте содержание никотина составляет 16,8 нг/г.

4. Баклажаны

Баклажаны имеют концентрацию никотина 100 нг/г. Он занимает второе место после табака среди семейства пасленовых, где обычно присутствуют никотиновые алкалоиды. 10 кг баклажанов имеют такое же содержание никотина, как и сигарета.

5. Перец и стручковый перец.

Перец и стручковый перец также содержат соланин и соланидин, никотиновые алкалоиды, как и другие растения семейства пасленовых. Обычный перец имеет концентрацию соланина от 7,7 до 9,2 мг на порцию 100 грамм.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, как очистить организм от никотина, а также о том, какой продукт помогает "сжигать" жир на боках и животе.

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