Какой продукт помогает «сжигать» жир на боках и животе

Похудение — сложный и длительный процесс, в котором важна не только регулярная физическая активность, но и правильный режим питания. Эксперты советуют включить в свой рацион авокадо, потому что он помогает избавиться от жира на боках и животе.

Как сжечь жир на животе / фото: freepik

Исследователи из Калифорнии провели эксперимент с участием более 55 тысяч добровольцев старше 30 лет, за состоянием которых наблюдали в течение 10 лет. Оказалось, что у людей, регулярно употреблявших авокадо риск ожирения и появления лишнего веса был на 15% меньше, чем у тех, кто практически не употреблял этот продукт. Ученые отметили, что плоды этого растения являются надежной профилактикой появления жира на животе и боках в среднем возрасте. Но для этого нужно съедать половинку авокадо каждый день.

Другие специалисты из Национального института здравоохранения заявили, что люди, в рационе которых постоянно присутствует авокадо чувствовали на 23% больше сытости на 28% меньше съедали продуктов в течение следующих пяти часов, по сравнению с теми, кто отказывался от этого полезного продукта.

Стоит отметить, что в авокадо содержится около 20 различных витаминов, минералов и антиоксидантных веществ. А также эти плоды богаты на кальций, фосфор, магний, железо и другие ценные микроэлементы.

Напомним, врачи из Великобритании рассказали, что людям, страдающим гипертонией (повышенным давлением) необходимо употреблять больше незрелых бананов и авокадо.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что авокадо необходимо регулярно добавлять в свой рацион, ведь он содержит большое количество витаминов, полезных веществ и микроэлементов, которые помогают организму правильно функционировать. Но пользу приносит не только его мякоть, но и косточка плода. Почему ее не стоит выбрасывать?

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