logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.01.2021

BTC/USD

30818.07

ETH/USD

1266.29

LTC/USD

125.24

НБУ 27.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание При какой болезни полезно есть бананы и авокадо
commentss НОВОСТИ Все новости

При какой болезни полезно есть бананы и авокадо

Бананы и авокадо - источник витаминов и ценных микроэлементов

сегодня, 14:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Врачи из Великобритании рассказали, что людям, страдающим гипертонией (повышенным давлением) необходимо употреблять больше незрелых бананов и авокадо. 

При какой болезни полезно есть бананы и авокадо

что нужно есть при гипертонии (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что эти фрукты богаты на витамины, а также калий, фосфор, железо и антоцианины, которые помогают нормализовать артериальное давление. Съедать фрукты можно в свежем виде, также плоды можно добавлять в смузи, молочные коктейли, каши, йогурты, различные десерты и другие блюда. 

Кроме того, чтобы привести давление в норму эксперты советуют обогащать меню апельсинами, грейпфрутами и другими цитрусовыми, потому что в их составе есть фитонутриенты и биофлавоноиды. Еще для гипертоников полезна малина, смородина и клубника — эти фрукты обеспечивают организм высокой дозой калия, который нужен для нормализации давления. 

Также гипертоникам рекомендуют употреблять больше шпината, чечевицы, орехов, нежирных сортов рыбы, круп, горького шоколада, перца чили, фасоли и прочих продуктов. Питание людей, страдающих от повышенного давления, должно быть полноценным, правильным и разнообразным.

Напомним, что ученые из Гарвардской медицинской школы в ходе исследования выяснили, что картофель — всеми любимый овощ, может вызывать скачки давления, поэтому злоупотреблять им не стоит. И все дело в крахмале, который содержится в этом продукте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что снизить артериальное давление помогают физические упражнения, особенно, если уделять им по 30 минут каждый день. Австралийские ученые доказали это с помощью нового исследования.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ua/mediki-vyyasnili-pri-kakoy-bolezni-polezno-est-banany-i-avokado-84498/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ