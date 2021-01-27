При какой болезни полезно есть бананы и авокадо

Врачи из Великобритании рассказали, что людям, страдающим гипертонией (повышенным давлением) необходимо употреблять больше незрелых бананов и авокадо.

что нужно есть при гипертонии (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что эти фрукты богаты на витамины, а также калий, фосфор, железо и антоцианины, которые помогают нормализовать артериальное давление. Съедать фрукты можно в свежем виде, также плоды можно добавлять в смузи, молочные коктейли, каши, йогурты, различные десерты и другие блюда.

Кроме того, чтобы привести давление в норму эксперты советуют обогащать меню апельсинами, грейпфрутами и другими цитрусовыми, потому что в их составе есть фитонутриенты и биофлавоноиды. Еще для гипертоников полезна малина, смородина и клубника — эти фрукты обеспечивают организм высокой дозой калия, который нужен для нормализации давления.

Также гипертоникам рекомендуют употреблять больше шпината, чечевицы, орехов, нежирных сортов рыбы, круп, горького шоколада, перца чили, фасоли и прочих продуктов. Питание людей, страдающих от повышенного давления, должно быть полноценным, правильным и разнообразным.

Напомним, что ученые из Гарвардской медицинской школы в ходе исследования выяснили, что картофель — всеми любимый овощ, может вызывать скачки давления, поэтому злоупотреблять им не стоит. И все дело в крахмале, который содержится в этом продукте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что снизить артериальное давление помогают физические упражнения, особенно, если уделять им по 30 минут каждый день. Австралийские ученые доказали это с помощью нового исследования.

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