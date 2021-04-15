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Главная Новости Здоровье диета и питание Как очистить организм от никотина: пять доступных продуктов
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Как очистить организм от никотина: пять доступных продуктов

Эксперты назвали продукты, которые помогают очистить организм от токсинов

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Бросить курить – задача сложная. Все токсичные вещества, накопленные за годы курения, выводятся месяцами. Но есть продукты, которые помогают ускорить процесс выведения никотина из организма. Что входит в этот список?

Как очистить организм от никотина: пять доступных продуктов

Какие продукты очищают организм от никотина / Фото pixabay.com

Капуста

Действие капусты направлено не только на очищение организма от токсинов, но и на лечение желудка и кишечника, в том числе от язвенной болезни. Регулярное употребление этого овоща проводит мощный детокс организма и защищает от заболеваний, связанных с курением. 

Чеснок

Аллицин, входящий в состав этого продукта, помогает выводить из организма токсины. Основное очищающее действие чеснок оказывает на дыхательную и кровеносную системы, что очень важно для людей, которые долгие годы боролись с пагубной привычкой.  

Яблоки

В составе яблок есть волокна, которые эффективно избавляют организм от тяжелых металлов и других токсических веществ. Заметнее всего результаты очищения будут на коже, которая очень страдает от обезвоживания, если вы регулярно курите.

Сельдерей

Овощ является мощным природным мочегонным средством, помогающим выводить накопленные токсины естественным путем. 

Брокколи

Этот вид капусты содержит множество витаминов, ценных микроэлементов и антиоксидантов. Брокколи борется с окислительными процессами в организме, спровоцированными курением. Также эта капуста богата на витамин С, нехваткой которого страдают курильщики.

Напомним, что диетологи рассказали секрет стройной фигуры без никотина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что причиной сложности расставания с курением является абстинентный синдром, или ломка, которая сопровождает отказ от никотина. 


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/25174-kak-ochistit-organizm-ot-nikotina-10-dostupnyh-produktov
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