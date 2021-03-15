Что такое никотиновая ломка и как ее побороть

Согласно официальным данным Государственной службы статистики за 2020 год, в Украине насчитывается более 5,6 миллиона курильщиков. Наверняка, хотя бы половина из этого количества пыталась бросить пагубную привычку, однако получалось это не у многих. Причиной сложности расставания с курением является абстинентный синдром или ломка, которая сопровождает отказ от никотина.

Что такое никотиновая ломка - фото из открытых источников

Что такое никотиновая ломка и ее симптомы

Наркология объясняет никотиновую ломку, как один из видов абстинентного синдрома. Таким образом организм курильщика демонстрирует реакцию на недостаток никотина. Никотин — наркотик, способный вызвать зависимость, которой достаточно, чтобы назвать курение небезопасным для жизни. Первоначальные симптомы никотиновой ломки у заядлых курильщиков наблюдаются уже через один-два часа после последней выкуренной сигареты. Общая продолжительность абстиненции зависит от нескольких факторов, среди которых возраст, пол, стаж курения, количество выкуренных сигарет в день.





Симптомами, по которым можно определить наличие никотиновой ломки являются головная боль, бессонница, раздражительность, повышенный аппетит, утомляемость, кашель, усиленное потоотделение, скачки давления, нехватка дыхания, сильное потоотделение и другие.

Сколько длится никотиновая ломка и как ее побороть

Длительность абстинентного синдрома, который вызывает никотиновая зависимость достаточно индивидуальна, и ее можно условно поделить на два этапа.

Первый этап протекает всего лишь на протяжении одного дня и характеризуется ярко выраженными признаками. Приблизительно через час с момента последней затяжки, у курильщика появляется никотиновый голод. Изначально он сопровождается психологическим дискомфортом и желанием выкурить сигарету. По истечению пяти-шести часов у человека проявляется нервозность, раздражительность, беспокойство, внимание начинает рассеиваться. Симптоматика абстиненции стремительно нарастает.

На втором этапе у человека, который решил бросить курить доминирует мысль о том, как не сорваться. Пиковая величина нестерпимого желания закурить наступает на второй день после отказа. Такая ломка может продлиться на протяжении трех-четырех недель. В этот период человек становится очень вспыльчивым, а также не исключен вариант депрессии. Негативные симптомы становятся слабее приблизительно через четыре дня. Тогда организм начинает самостоятельно вырабатывать никотиновую кислоту, которая нужна для его функционирования. В общем, после отказа от вредной привычки ломка может сопровождать зависимого человека один месяц, после его физическая зависимость отступает. При этом у курильщика остаются психические симптомы тяги к табаку, которые нередко могут привести к возвращению к курению.









По словам специалистов, чтобы избавиться от никотиновой ломки, стоит изменить образ жизни. Улучшить состояние во время абстинентного синдрома помогут прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня и отдыха, дыхательная гимнастика, а также употребление травяных, успокоительных чаев. В случае, если этих мер недостаточно, курильщик может обратиться за профессиональной помощью к наркологу, который назначит правильную терапию. Также не стоит забывать о важности стажа курения в процессе расставания с вредной привычкой. Стоит помнить, что, чем больше у человека стаж курения, тем дольше может длиться ломка, и сохраняться психическая зависимость от никотина. Если человек курит на протяжении десяти лет, то полностью избавиться от тяги к табаку можно только через несколько лет. И в любой момент он может поддаться риску возвращения этой опасной для здоровья привычки.

Как бросить курить самостоятельно

Чтобы избавиться от вредной привычки, можно испытать несколько способов. Для начала стоит уменьшать суточную дозу никотина постепенно, к примеру, на одну сигарету в один-два дня. Рекомендуется включить в рацион блюда из картофеля, баклажанов и помидоров, поскольку в этих овощах содержится природный никотин. Можно также искать способы разнообразного досуга или заняться тем, что вас давно интересовало — это будет отвлекать от мысли о курении. Однако стоит быть готовым к тому, что мысли о затяжке сигаретой будут сопровождать вас на протяжении некоторого времени. Важно подумать о том, сколько пользы принесет вам вашему организму отказа от вредной привычки.







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