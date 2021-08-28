Какие продукты помогают при спазмах желудка

Спазмы, возникающие в желудке, приносят боль и дискомфорт. Часто причиной такого состояния является нездоровый образ жизни. Но как облегчить симптомы? Эксперты перечислили список продуктов-помощников.

Что поможет при спазме желудка (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что спазмы могут беспокоить по разным причинам, но чаще всего это вызвано неправильным питанием и заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. Если же всему виной "плохая диета", тогда попробуйте успокоить желудок травяным чаем, свежими фруктами и овощами, в которых содержится много витаминов, минералов и других веществ, улучшающих пищеварение.

Также добавьте в рацион цельнозерновые продукты, обогащенные клетчаткой — сложным углеводом, из которого состоят клеточные оболочки покрытосеменных растений. В меню еще должны быть омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которых много в жирной рыбе (скумбрии, лососе, тунце, сардинах), морепродуктах, грецких орехах и т. д.

Не забывайте также о кисломолочных продуктах и белковых продуктов животного происхождения: яйца, птица, чечевица, тофу.

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