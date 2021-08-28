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Главная Новости Здоровье диета и питание Какие продукты помогают при спазмах желудка
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Какие продукты помогают при спазмах желудка

Эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в рацион, если у вас начались спазмы желудка

сегодня, 22:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Спазмы, возникающие в желудке, приносят боль и дискомфорт. Часто причиной такого состояния является нездоровый образ жизни. Но как облегчить симптомы? Эксперты перечислили список продуктов-помощников.

Какие продукты помогают при спазмах желудка

Что поможет при спазме желудка (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что спазмы могут беспокоить по разным причинам, но чаще всего это вызвано неправильным питанием и заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. Если же всему виной "плохая диета", тогда попробуйте успокоить желудок травяным чаем, свежими фруктами и овощами, в которых содержится много витаминов, минералов и других веществ, улучшающих пищеварение. 

Также добавьте в рацион цельнозерновые продукты, обогащенные клетчаткой — сложным углеводом, из которого состоят клеточные оболочки покрытосеменных растений. В меню еще должны быть омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которых много в жирной рыбе (скумбрии, лососе, тунце, сардинах), морепродуктах, грецких орехах и т. д. 

Не забывайте также о кисломолочных продуктах и белковых продуктов животного происхождения: яйца, птица, чечевица, тофу. 

Напомним, что осенью обостряются хронические заболевания, а риск подхватить простуду и грипп существенно возрастает. И чтобы обезопасить свое здоровье, нужно уже заняться укреплением своей иммунной системы. Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала, какие продукты помогут в этом деле.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "дырявым" кишечником называют повышенную проницаемость стенок органа, при которой в кровь проникают бактерии и частицы переваренной еды. Врач-диетолог Лилия Воронкова на своей странице в Instagram назвала продукты, которые помогают его "исцелить".


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Источник: https://showdream.org/novosti/zdorove-i-krasota/23799-nazvany-produkty-kotorye-pomogut-pri-spazme-zheludka.html
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