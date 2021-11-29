Какие продукты несовместимые с куриными яйцами

Куриные яйца — популярный продукт на нашем столе и весьма питательный. Но с чем его лучше не совмещать?

Куриные яйца / Фото: Unsplash

В первую очередь диетологи отметили куриные яйца и рыбу. Оба эти продукта сами по себе очень полезны, но совместно они приведут к утрате пищевой ценности друг друга. Главная из них – проблемы с усвоением омега-3 ненасыщенных жирных кислот — самого полезного вещества рыбы.

Похожая ситуация возникает и с рисом. Чтобы извлечь максимальную пользу от этого злака, его следует употреблять отдельно.

Такое сочетание, скорее всего, удивит многих людей, поскольку подобную комбинацию можно найти во множестве известных и популярных блюд: куриные яйца нельзя совмещать с картофелем. Речь идет как о горячих блюдах, так и салатах. При попадании в желудок вместе два этих продукта вызывают проблемы с пищеварением. Также картофель препятствует усвоению кальция и находящегося в яйцах железа. Их также нельзя совмещать с молочными продуктами.

И последний совет от диетологов – не совмещать яйца с фруктами. Если оба этих продукта одновременно попадут в пищевод, у человека начнутся проблемы с пищеварением, поскольку фрукты переварятся быстрее яиц.

Напомним, эксперты прогнозируют увеличение стоимости куриных яиц до 40 гривен за десяток. Изменение цен может произойти в связи с удорожанием электроэнергии, являющейся основой при обогреве помещений с птицами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что перепелиные яйца должны периодически появляться в рационе, потому что они обладают рядом лечебных свойств. Каких именно?

Читайте также, при каких заболеваниях нельзя есть куриные яйца.

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