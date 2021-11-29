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Какие продукты не стоит запивать молоком

Врач-терапевт Марина Астафьева рассказала, какие продукты не желательно запивать молоком

сегодня, 18:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Вокруг употребления молока ходит множество споров. Но так или иначе, этот продукт имеет как ряд положительных свойств, так и противопоказаний. Врач-терапевт Марина Астафьева рассказала, какие продукты не стоит "смешивать" с молоком.

Какие продукты не стоит запивать молоком

Что нельзя запивать молоком / Фото: Shutterstock.com

В первую очередь, в этот список входят соленые огурцы и селедка. О несовместимости этих продуктов с молоком знают, пожалуй, все. Но напитком также не стоит запивать овощи, потому что они могут вызывать метеоризм (повышенное газообразование), а в сочетании с молоком еще и вызвать острые проблемы с желудочно-кишечным трактом. И это касается не только сырых овощей, которые не проходят термическую обработку. Ну и не стоит рисковать, конечно, с квашеной капустой. 

Как ни странно, но некоторые фрукты тоже не следует запивать молоком. Людям, испытывающим проблемы с желудком, стоит избегать сочетания апельсина и молока.  В результате может возникнуть вздутие живота, боли и "тяжесть". 

Кстати, многие наивно полагают, что вязкую хурму можно запросто запить молоком, чтобы избавиться от неприятного послевкусия. Возможно, молоко и правда поможет вам в решении этого вопроса, но подобное сочетание способно вызвать настоящий ураган в желудке и привести к расстройству кишечника.

Напомним, что британский врач Радж Каран также заявил, что молоко никак не влияет на укрепления костной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что выпивать стакан теплого молока перед сном — это традиция, передаваемая из поколения в поколение как способ расслабиться, уменьшить беспокойство и способствовать более спокойному ночному сну. Но правда ли, что выпитое перед сном молоко приносит пользу?


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Источник: https://www.wday.ru/krasota-zdorovie/encyclopedia-zdorovia/ne-zapivaite-eto-molokom-produkty-kotorye-opasny-v-sochetanii-s-nim/
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