Свежесть продуктов зависит не только от температурного режима, химического состава, влажности воздуха, но и от наличия других продуктов, соседствующих на полке в холодильнике. Да, оказывается не все продукты могут "дружить".

Какие продукты не должны храниться на одной полке (фото из открытых источников)

Огурцы и помидоры. Эксперты не советуют хранить вместе эти овощи, несмотря на то, что многих считают их идеальным тандемом. Дело в том, что огурцы чувствительны к газу, которые выделяется томатами — он провоцирует скорое созревание овощей. Если вы будете хранить их рядом, то огурцы быстро начнут гнить.

Тыква и груши/яблоки. Оказывается, что тыква не "дружит" с фруктами и требует отдельного пространства. Вместе груши/яблоки и тыкву можно хранить лишь в том случае, если фрукты еще не дозрели.

Яблоки и апельсины. Эти продукты также враждуют. Даже если они не будут касаться друг друга, начнутся процессы гниения. Яблоки желательно хранить в пакете на нижней полке, а для апельсинов подойдет сетка.

Картофель и лук. Овощи хорошо сочетаются в готовом блюде, но не на полке в холодильнике. Эксперты говорят, что даже две-три луковицы могут спровоцировать "цветение" ящика картошки в течение недели.

Напомним, что многие хозяйки хранят помидоры в холодильнике, чтобы они на дольше оставались свежими. Но холодная температура может плохо сказаться на аромате и вкусовых качествах этого овоща. Почему так происходит?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пространство в холодильнике должно быть правильно организовано, тогда продукты будут оставаться свежими долгое время. Например, яйца нельзя хранить в дверцах, несмотря на то, что для них там есть специальные ячейки.

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