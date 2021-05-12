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Какие продукты не должны храниться на одной полке

Эксперты рассказали, какие продукты нельзя хранить на одной полке в холодильнике и объяснили почему

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Свежесть продуктов зависит не только от температурного режима, химического состава, влажности воздуха, но и от наличия других продуктов, соседствующих на полке в холодильнике. Да, оказывается не все продукты могут "дружить".

Какие продукты не должны храниться на одной полке

Какие продукты не должны храниться на одной полке (фото из открытых источников)

Огурцы и помидоры. Эксперты не советуют хранить вместе эти овощи, несмотря на то, что многих считают их идеальным тандемом. Дело в том, что огурцы чувствительны к газу, которые выделяется томатами — он провоцирует скорое созревание овощей. Если вы будете хранить их рядом, то огурцы быстро начнут гнить. 

Тыква и груши/яблоки. Оказывается, что тыква не "дружит" с фруктами и требует отдельного пространства. Вместе груши/яблоки и тыкву можно хранить лишь в том случае, если фрукты еще не дозрели. 

Яблоки и апельсины. Эти продукты также враждуют. Даже если они не будут касаться друг друга, начнутся процессы гниения. Яблоки желательно хранить в пакете на нижней полке, а для апельсинов подойдет сетка. 

Картофель и лук. Овощи хорошо сочетаются в готовом блюде, но не на полке в холодильнике. Эксперты говорят, что даже две-три луковицы могут спровоцировать "цветение" ящика картошки в течение недели.

Напомним, что многие хозяйки хранят помидоры в холодильнике, чтобы они на дольше оставались свежими. Но холодная температура может плохо сказаться на аромате и вкусовых качествах этого овоща. Почему так происходит?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пространство в холодильнике должно быть правильно организовано, тогда продукты будут оставаться свежими долгое время. Например, яйца нельзя хранить в дверцах, несмотря на то, что для них там есть специальные ячейки.


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Источник: https://tv.ua/trend/recipes/1063672-produkty-kotorye-nelzya-khranit-na-odnoj-polke-v-kholodilnike
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