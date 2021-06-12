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Какие фрукты и овощи нельзя есть на голодный желудок

Подборка фруктов и овощей, которые нельзя употреблять на голодный желудок

сегодня, 11:47
Автор:

Мокрик Анастасия

Фрукты и овощи — это несомненно полезные и богатые витаминами продукты. Однако иногда  некоторые из них могут навредить вашему кишечнику, если их употреблять натощак. Расскажем о них подробнее.

Какие фрукты и овощи нельзя есть на голодный желудок

Список фруктов и овощей, которые нельзя есть натощак - фото: из открытых источников

Цитрусовые

Эти фрукты очень полезны, если их есть в правильное время. Но употребление цитрусовых натощак может увеличить выработку кислоты. Кроме того, слишком много клетчатки и фруктозы может замедлить работу пищеварительной системы, если их есть на голодный желудок. Рано утром следует избегать употребления фруктов с жесткими волокнами, таких как гуава и апельсины.

Какие фрукты и овощи нельзя есть на голодный желудок - фото 2

Бананы

То, что это фрукт, не означает, что вы можете съесть его с утра! Употребление бананов натощак увеличивает количество магния в крови, что не является полезным для вашего сердца. Бананы также богаты натуральным сахаром  (25% среднего банана составляет сахар), что дает вам  лишь временный заряд энергии, которая быстро исчерпывается. Кроме того, из-за кислой природы желтых фруктов можно столкнуться с проблемами кишечника, если бананы утром употреблять постоянно.

Какие фрукты и овощи нельзя есть на голодный желудок - фото 3

Груши

Груша — отличный выбор на десерт после еды, но не на завтрак. Фрукт насыщен клетчаткой, и если его употреблять натощак, то это  может вызвать раздражение слизистой оболочки. 

Какие фрукты и овощи нельзя есть на голодный желудок - фото 4

Сырые овощи

Сырые овощи или салат — не лучшее, что можно скушать натощак. В них много грубой клетчатки, которая может стать дополнительной нагрузкой на пустой желудок. Также они могут вызывать метеоризм и боль в животе.

Какие фрукты и овощи нельзя есть на голодный желудок - фото 5

Фруктовые соки

Отдельное внимание стоит уделить фруктовым сокам. Нередко можно услышать, что соки — это полезно. Несомненно, свежевыжатые. Однако натощак фруктовый сок может оказать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. А сахар в виде фруктозы может негативно повлиять на вашу печень.

Какие фрукты и овощи нельзя есть на голодный желудок - фото 6

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, какой фруктовый сок помогает нормализовать сон, а также о том, почему стоит употреблять манго каждый день.



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Источник: https://www.gaiagoodhealth.com/blog/5-foods-not-eat-empty-stomach/
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