Какие фрукты и овощи нельзя есть на голодный желудок

Фрукты и овощи — это несомненно полезные и богатые витаминами продукты. Однако иногда некоторые из них могут навредить вашему кишечнику, если их употреблять натощак. Расскажем о них подробнее.

Список фруктов и овощей, которые нельзя есть натощак - фото: из открытых источников

Цитрусовые

Эти фрукты очень полезны, если их есть в правильное время. Но употребление цитрусовых натощак может увеличить выработку кислоты. Кроме того, слишком много клетчатки и фруктозы может замедлить работу пищеварительной системы, если их есть на голодный желудок. Рано утром следует избегать употребления фруктов с жесткими волокнами, таких как гуава и апельсины.





Бананы

То, что это фрукт, не означает, что вы можете съесть его с утра! Употребление бананов натощак увеличивает количество магния в крови, что не является полезным для вашего сердца. Бананы также богаты натуральным сахаром (25% среднего банана составляет сахар), что дает вам лишь временный заряд энергии, которая быстро исчерпывается. Кроме того, из-за кислой природы желтых фруктов можно столкнуться с проблемами кишечника, если бананы утром употреблять постоянно.





Груши

Груша — отличный выбор на десерт после еды, но не на завтрак. Фрукт насыщен клетчаткой, и если его употреблять натощак, то это может вызвать раздражение слизистой оболочки.





Сырые овощи

Сырые овощи или салат — не лучшее, что можно скушать натощак. В них много грубой клетчатки, которая может стать дополнительной нагрузкой на пустой желудок. Также они могут вызывать метеоризм и боль в животе.





Фруктовые соки

Отдельное внимание стоит уделить фруктовым сокам. Нередко можно услышать, что соки — это полезно. Несомненно, свежевыжатые. Однако натощак фруктовый сок может оказать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. А сахар в виде фруктозы может негативно повлиять на вашу печень.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, какой фруктовый сок помогает нормализовать сон, а также о том, почему стоит употреблять манго каждый день.





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