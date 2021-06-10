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Какой фруктовый сок помогает нормализовать сон

Ученые из Университета штата Луизина во время эксперимента выяснили, что вишневый сок помогает повысить качество сна

10 июня 2021, 22:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Бессонница — распространенное явление, на которое в условиях современного мира жалуется все больше людей. Но не нужно спешить принимать сильнодействующие препараты. Американские исследователи назвали сок, который поможет решить эту проблему.

Какой фруктовый сок помогает нормализовать сон

Как нормализовать сон (фото из открытых источников)

Специалисты провели эксперимент, для участия в котором пригласили 8 пациентов в возрасте старше 50 лет с хронической бессонницей. Добровольцев разделили на две группы. Одна каждый день (утром и вечером) принимала по два стакана вишневого сока (240 мл), а вторая — "сок-плацебо" (продукт, напоминающий вишневый сок).

Результаты ночной полисомнографии показали, что участники, в рационе которых присутствовал натуральный фруктовый сок, стали быстрее засыпать. Их время ночного сна в среднем увеличилось на 80 с лишним минут. 

Ученые говорят, что все дело в процианидине В2, который содержится в вишневом соке. Это вещество увеличивает доступность триптофана — аминокислоты, способствующей синтезу мелатонина и серотонина (важные гормоны для сна). 

Напомним, что согласно новому исследованию американских ученых курение сигарет и сон человека тесно связаны. Употребление никотина на ночь вызывает у людей бессонницу. Оказалось, что курильщики в два с половиной раза чаще страдают средней или тяжелой формой бессонницы, чем некурящие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские исследователи утверждают, что проблемы с весом могут стать причиной беспокойного и плохого сна.  Дело в том, что ожирение часто сопровождается апноэ (кратковременными остановками дыхания во сне). Из-за этого люди страдают от бессонницы и других серьезных проблем.


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Источник: https://www.med2.ru/story.php?id=118870
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