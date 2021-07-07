Какие добавки нельзя использовать в кофе

Без ароматного кофе не представляют свой день миллионы людей, но многие предпочитают этот напиток с различными добавками: сахаром, сливками, сиропами. Насколько это полезно для здоровья и от чего следует отказаться?

Добавки в кофе (фото из открытых источников)

Ученые говорят, что в умеренном количестве кофе полезно для здоровья, но в том случае, если в него не добавлять порционные сливки. В их составе содержатся синтетические вещества и консерванты, позволяющие продукту храниться долгое время в холодильнике, но для организма они вредны. Среди таких консервантов есть фосфат натрия, который в большом количестве может нарушить работу почек и сердечно-сосудистой системы.

Кроме этого, в кофе не желательно добавлять искусственные подсластители, потому что они меняют вкус напитка. И многие исследователи считают, что они "пустышка". Следует отказаться также от ароматизированных сиропов, потому что в них много калорий, пальмовое масло и другие вещества, способные навредить пищеварению и повысить в крови уровень "вредного" холестерина.

Еще эксперты не рекомендуют добавлять в кофе сгущенное молоко, потому что в этом продукте много сахара, а он плохо влияет на работу организма и оставляет след на фигуре.

Напомним, что многие люди не представляют своего дня без кофе и пить его в жару допустимо, если вы готовы к дополнительной нагрузке на организме. Врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала, каких рекомендаций стоит придерживаться, чтобы не навредить здоровью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что употребление кофе натощак может оказать негативное влияние на контроль уровня сахара в крови, что является фактором риска развития диабета и сердечных заболеваний.

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