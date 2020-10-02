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Исследователи назвали главное правило для утреннего кофе

Крепкий кофе после плохого ночного сна – это толчок, который нужен многим людям утром, но новые исследования показывают, что лучше всего сначала перекусить

сегодня, 00:51
Автор:

Татьяна Веремеева

Исследование показало, что употребление кофе натощак может оказать негативное влияние на контроль уровня сахара в крови, что является фактором риска развития диабета и сердечных заболеваний. Об этом пишет CNN.

Исследователи назвали главное правило для утреннего кофе

Для многих является привычным делом выпить чашечку горячего кофе сразу после пробуждения утром. К тому же, чем более уставшими мы себя чувствуем, тем крепче кофе. В то же время среди исследователей сейчас очень много споров, касательно того, как влияет кофе на организм человека.

Исследователи из Университета Бата на юго-востоке Великобритании попросили 29 здоровых мужчин и женщин принять участие в трех различных ночных экспериментах.

В одном из них участники имели нормальный ночной сон, примерно с 11 вечера до 7 утра, и их просили потреблять сладкий напиток при пробуждении утром.

Затем они испытывали нарушенный ночной сон, когда исследователи будили их каждый час в течение пяти минут, посылая им текстовые сообщения, на которые они должны были отвечать, а после пробуждения им давали тот же самый сладкий напиток.

В другую ночь участники испытали такое же нарушение сна, но на этот раз им сначала дали крепкий черный кофе за 30 минут до употребления сладкого напитка.

В результате обнаружили, что одна ночь нарушенного сна не ухудшила реакцию участников на глюкозу и инсулин в крови по сравнению с нормальным ночным сном, хотя предыдущие исследования показали, что потеря многих часов сна или многих ночей плохого сна может иметь отрицательный эффект.

Однако крепкий черный кофе, выпитый перед завтраком, существенно увеличил уровень глюкозы в крови – примерно на 50%. Исследователи предполагают, что употребление кофе после плохой ночи, чтобы перестать чувствовать сонливость, может ограничить способность вашего организма переносить сахар в вашем завтраке.

Один обнадеживающий вывод из исследования состоял в том, что одна ночь нарушенного сна не оказывает большого влияния на процесс метаболизма.

Выводы исследователей заключаются в том, что людям желательно не употреблять крепкий кофе в течение часа перед завтраком, богатым углеводами.

Полезен ли кофе для вас или нет, было одним из самых больших споров в медицине. Массовый обзор научной литературы по кофе, опубликованный в Британском медицинском журнале в 2017 году, показал, что употребление трех-четырех чашек черного кофе в день дает наибольшую пользу для здоровья в целом.

Ранее "Комментарии" писали, что Международная кофейная организация установила день кофе 1 октября. Также в этот день большинство стран, которые занимаются его производством, приступают к сбору урожая.


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