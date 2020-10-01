kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.10.2020

BTC/USD

10615.65

ETH/USD

352.92

LTC/USD

46.24

НБУ 02.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Международный день кофе: все, что вы хотели знать о любимом напитке
commentss НОВОСТИ Все новости

Международный день кофе: все, что вы хотели знать о любимом напитке

Утро у многих ассоциируется с чашкой кофе

1 октября 2020, 14:36
Автор:

Любовь Блажко

Многие из нас любят начать свое утро с чашечки этого ароматного и бодрящего напитка, правда? Поэтому все любители кофе могут сегодня отмечать праздник: Международная кофейная организация установила день кофе 1 октября. Также в этот день большинство стран, которые занимаются его производством, приступают к сбору урожая. Об этом пишет издание segodnya.

Международный день кофе: все, что вы хотели знать о любимом напитке

Международный день кофе. Фото: pixabay

На просторах интернета ходит много слухов и легенд о том, как же появился этот напиток. Но самая популярная история — об эфиопском пастухе и его козах. Животные ели листья дикорастущего кофейного дерева, и начинали неистово скакать и бегать. А потом ветка этого дерева попала в руки к арабам, а от них уже к туркам. И по такой цепочке дело дошло и до Украины – Юрий Кульчицкий получил 300 трофейных турецких мешков с зернами. Все эти события происходили еще в XVII веке, поэтому известно, что кофе любили пить казаки. 

Баристы рассказывают, что подобрать любимый сорт кофе стоит каждому индивидуально. Потому как в современном мире есть множество разных сортов и вкусов, и крайне важно найти именно тот, который будет дарить вам правильное и приятное послевкусие. Также специалисты добавляют, что следует быть осторожными и не злоупотреблять кофе. Самая оптимальная доза кофеина за день – 400 мг (или 4-5 чашек). 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, полезный побочный эффект: какими еще свойствами обладает кофе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости