Международный день кофе: все, что вы хотели знать о любимом напитке

Многие из нас любят начать свое утро с чашечки этого ароматного и бодрящего напитка, правда? Поэтому все любители кофе могут сегодня отмечать праздник: Международная кофейная организация установила день кофе 1 октября. Также в этот день большинство стран, которые занимаются его производством, приступают к сбору урожая. Об этом пишет издание segodnya.

Международный день кофе. Фото: pixabay

На просторах интернета ходит много слухов и легенд о том, как же появился этот напиток. Но самая популярная история — об эфиопском пастухе и его козах. Животные ели листья дикорастущего кофейного дерева, и начинали неистово скакать и бегать. А потом ветка этого дерева попала в руки к арабам, а от них уже к туркам. И по такой цепочке дело дошло и до Украины – Юрий Кульчицкий получил 300 трофейных турецких мешков с зернами. Все эти события происходили еще в XVII веке, поэтому известно, что кофе любили пить казаки.

Баристы рассказывают, что подобрать любимый сорт кофе стоит каждому индивидуально. Потому как в современном мире есть множество разных сортов и вкусов, и крайне важно найти именно тот, который будет дарить вам правильное и приятное послевкусие. Также специалисты добавляют, что следует быть осторожными и не злоупотреблять кофе. Самая оптимальная доза кофеина за день – 400 мг (или 4-5 чашек).

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