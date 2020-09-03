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Главная Новости Здоровье диета и питание Полезный побочный эффект: какими еще свойствами обладает кофе
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Полезный побочный эффект: какими еще свойствами обладает кофе

Дарит не только бодрость

сегодня, 16:08
Автор:

Любовь Блажко

Популярность этого вкусного напитка не только в том, что он наполняет энергией. Кофе также  обладает еще несколькими удивительными эффектами. Подробнее об этом знает диетолог и представитель Академии питания и диетологии штата Нью-Йорк Джонатан Вальдес. Об этом пишет издание panno4ka.

Эксперт рассказывает, что кофе снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака толстой кишки. Это связано с тем, что в его составе есть полифенол – химическое вещество широкого спектра. Также его можно найти в фруктах, овощах и чае.

Полезный побочный эффект: какими еще свойствами обладает кофе

Полезный побочный эффект: какими еще свойствами обладает кофе. Фото: unsplash.

Кофе защищает сердце от болезней. А все потому, что в нем есть антиоксиданты - природные растительные соединения. Они являются отличной профилактикой некоторых хронических болезней. Такой антиоксидант как хлорогеновая кислота, помогает снизить уровень холестерина, триглицеридов и сахара в крови.

Чтобы не навредить своему здоровью, специалист рекомендует выпивать от 1 до 3 чашек кофе в день. Также Джонатан Вальдес подчеркивает, что в нефильтрованном кофе (френч-пресс и шота эспрессо) содержится ингредиент, который называется кафестол. Он может произвести обратный эффект: повысить уровень "плохого" холестерина, что наоборот увеличивает риск сердечных заболеваний.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, диетолог рассказала, как наладить пищеварение.


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