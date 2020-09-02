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Диетолог рассказала, как наладить пищеварение

Изменить ситуацию в лучшую сторону можно с помощью полезных привычек

сегодня, 14:56
Автор:

Любовь Блажко

Отсутствие достаточного количества физических нагрузок и нездоровое питание часто могут стать причиной нарушения работы пищеварительной системы. О том, как выработать правильное пищеварение рассказывает диетолог Анна Елькина. Об этом пишет издание toneto.

Добавьте в свой рацион питания максимально простые продукты. Стоит заменить различные паштеты, рулеты и ветчину на рыбу, яйца и птицу. Также разнообразьте пищу всевозможными видами фруктов и овощей, употребляя их вместо хлопьев и неполезных смесей на завтрак. Диетолог уверена, что чем продукт питания проще (имеется ввиду односоставная пища), тем он полезнее для организма.

Диетолог рассказала, как наладить пищеварение

Диетолог рассказала, как наладить пищеварение. Фото: unsplash.

После того как вы определились с меню, не забывайте тщательно пережевывать еду. Ведь процесс пищеварения начинается еще в ротовой полости. Оттого насколько тщательно человек жует пищу, зависит ее усвоение. Например, если вы недостаточно пережевали курицу, то соляная кислота не сможет правильно ее обработать, и она камнем застревает в кишечнике. Потом бактерии в кишечнике начинают поедать этот непереваренный кусок и раздуваться. Отчего и возникают такие проблемы, как вздутие живота, дискомфорт и отрыжка. 

Еще эксперт рекомендует пить достаточное количество жидкости. Потому что без нее сложно представить хотя бы одну реакцию в нашем организме. Важно помнить о том, что еда не только должна попадать в организм, но и вовремя выходить из него. А чтобы все процессы в теле функционировали правильно, необходимо пить много воды. 



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