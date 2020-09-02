Отсутствие достаточного количества физических нагрузок и нездоровое питание часто могут стать причиной нарушения работы пищеварительной системы. О том, как выработать правильное пищеварение рассказывает диетолог Анна Елькина. Об этом пишет издание toneto.

Добавьте в свой рацион питания максимально простые продукты. Стоит заменить различные паштеты, рулеты и ветчину на рыбу, яйца и птицу. Также разнообразьте пищу всевозможными видами фруктов и овощей, употребляя их вместо хлопьев и неполезных смесей на завтрак. Диетолог уверена, что чем продукт питания проще (имеется ввиду односоставная пища), тем он полезнее для организма.

Диетолог рассказала, как наладить пищеварение. Фото: unsplash.

После того как вы определились с меню, не забывайте тщательно пережевывать еду. Ведь процесс пищеварения начинается еще в ротовой полости. Оттого насколько тщательно человек жует пищу, зависит ее усвоение. Например, если вы недостаточно пережевали курицу, то соляная кислота не сможет правильно ее обработать, и она камнем застревает в кишечнике. Потом бактерии в кишечнике начинают поедать этот непереваренный кусок и раздуваться. Отчего и возникают такие проблемы, как вздутие живота, дискомфорт и отрыжка.

Еще эксперт рекомендует пить достаточное количество жидкости. Потому что без нее сложно представить хотя бы одну реакцию в нашем организме. Важно помнить о том, что еда не только должна попадать в организм, но и вовремя выходить из него. А чтобы все процессы в теле функционировали правильно, необходимо пить много воды.





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