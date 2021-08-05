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Какая пряность помогает справиться с мигренью

Врач-диетолог Ванесса Ризетто рассказала, какую приправу следует добавить в свой рацион, если вы страдаете мигренью

сегодня, 14:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Мигрень – одна из наиболее известных и частых разновидностей головной боли, возникнуть она может внезапно и тем самым помешать человеку нормально функционировать. Чтобы избежать проблемы, врач-диетолог Ванесса Ризетто советует каждый день употреблять одну приправу.

Какая пряность помогает справиться с мигренью

Что помогает от мигрени / Фото: Depositphotos / fortyforks

Специалист рассказала, что при проблемах с мигренью нужно обогатить блюда куркумой — индийской пряностью, которая не только улучшает вкус, но еще и положительно воздействует на весь организм. Всего три чайные ложки куркумы могут стать идеальным средством против головной боли. А все дело в куркумине, которым богата эта приправа, ведь это вещество обладает противовоспалительным эффектом. 

А в сочетании с омега-3 ненасыщенными кислотами куркума способна подавлять выработку фактора некроза опухоли (ФНО), вызывающего воспаление нервной ткани и боль. 

К слову, в куркуме много витаминов С, Е, К, а также магния, цинка, калия, железа, марганца, фосфора и другие элементов, поддерживающих нормальную работу организма. Помимо того, что специя помогает справиться с мигренью, она еще улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, пищеварения и укрепляет иммунитет.

Напомним, что многие люди жалуются на приступы мигрени, основным проявлением которой является сильная головная боль. Причины заболевания могут быть разными, но эксперты выяснили, что важную роль в этом деле играет питание. Дефицит некоторых микроэлементов может вызвать проблемы с самочувствием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Университета медицинских наук Аризоны определили новый эффективный способ борьбы с мигренью.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/populyarnaya-pryanost-mozhet-pomoch-v-profilaktike-migrenej/?from=main_3
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