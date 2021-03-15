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Дефицит каких веществ в организме вызывает мигрень

Дефицит этих элементов плохо сказывается на организме

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди жалуются на приступы мигрени, основным проявлением которой является сильная головная боль. Причины заболевания могут быть разными, но эксперты выяснили, что важную роль в этом деле играет питание. 

Дефицит каких веществ в организме вызывает мигрень

Почему возникает головная боль / фото: Depositphotos

Специалисты отметили, что дефицит некоторых микроэлементов может вызвать проблемы с самочувствием, в частности мигрень. Что это за элементы?

Витамин D

"Солнечный" витамин очень важен для многих систем организма, особенно в зимний период. Его дефицит может привести к снижению иммунитета, боли в суставах, головной боли и других проблем. Чтобы этого не произошло нужно обогащать организм морепродуктами, бобовыми, молочными продуктами. А еще лучше пропить витамин D в виде добавок. 

Магний

Это элемент отвечает за многочисленные важные функции в нашем организме. От его недостатка может зависеть тяжесть и число приступов мигреней. Статистика показывает, что около 80% людей при обычном рационе испытывают дефицит магния. Чтобы возобновить его запасы, употребляйте зеленые яблоки, орехи, семечки, сладкий перец. 

Витамин B12 и фолиевая кислота

При недостатке этих микроэлементов человек становится более раздражительным, депрессивным и чаще подвергается стрессам. А при таких обстоятельствах мигрени будут возникать часто. Предотвратить дефицит этих веществ можно, если включить в свое меню яйца, шпинат, брокколи, тыкву, морковь. 

Железо и медь

Дефицит этих веществ ведет к гипотонии, анемии и мигреням. Для предотвращения этих проблем нужно обратить внимание на продукты, которые богаты медью и железом: печень, фасоль, орехи, зелень и салатные листья. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит злоупотреблять витамином C.


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Источник: https://doctor.rambler.ru/healthylife/46004680-nedostatok-kakih-veschestv-v-organizme-vyzyvaet-migren/
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