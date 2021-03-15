Дефицит каких веществ в организме вызывает мигрень

Многие люди жалуются на приступы мигрени, основным проявлением которой является сильная головная боль. Причины заболевания могут быть разными, но эксперты выяснили, что важную роль в этом деле играет питание.

Почему возникает головная боль / фото: Depositphotos

Специалисты отметили, что дефицит некоторых микроэлементов может вызвать проблемы с самочувствием, в частности мигрень. Что это за элементы?

Витамин D

"Солнечный" витамин очень важен для многих систем организма, особенно в зимний период. Его дефицит может привести к снижению иммунитета, боли в суставах, головной боли и других проблем. Чтобы этого не произошло нужно обогащать организм морепродуктами, бобовыми, молочными продуктами. А еще лучше пропить витамин D в виде добавок.

Магний

Это элемент отвечает за многочисленные важные функции в нашем организме. От его недостатка может зависеть тяжесть и число приступов мигреней. Статистика показывает, что около 80% людей при обычном рационе испытывают дефицит магния. Чтобы возобновить его запасы, употребляйте зеленые яблоки, орехи, семечки, сладкий перец.

Витамин B12 и фолиевая кислота

При недостатке этих микроэлементов человек становится более раздражительным, депрессивным и чаще подвергается стрессам. А при таких обстоятельствах мигрени будут возникать часто. Предотвратить дефицит этих веществ можно, если включить в свое меню яйца, шпинат, брокколи, тыкву, морковь.

Железо и медь

Дефицит этих веществ ведет к гипотонии, анемии и мигреням. Для предотвращения этих проблем нужно обратить внимание на продукты, которые богаты медью и железом: печень, фасоль, орехи, зелень и салатные листья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит злоупотреблять витамином C.

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