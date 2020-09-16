Ученые нашли эффективный способ лечения мигрени

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Светлана Шкурупий
Многие люди жалуются на приступы мигрени, которые могут сопровождаться другими неприятными симптомами и серьезно усложнять пациенту жизнь. Но ученые из Университета медицинских наук Аризоны определили новый эффективный способ борьбы с этим недугом. Такую информацию предоставило издание Uahs.arizona.
Доктор медицины Мохаб Ибрагим и его коллега Амол Патвардхан представили терапию зеленым светом. Ученые сначала провели эксперимент на лабораторных грызунах, а после испробовали новый способ лечения на людях. И результатами своего первого клинического исследования поделились с миром.
Суть новой терапии состоит в том, что человек, которого мучают мигрени, пребывает в помещении с зеленым светом определенной интенсивности и частоты. В эксперименте приняли участие около 30 добровольцев, которые отметили, что после окончания исследования, интенсивность и количество дней, в которых их мучала мигрень сократились на 60%. Воздействие зеленого цвета помогло участникам улучшить состояние здоровья и образ жизни в целом. Никаких побочных эффектов от терапии не наблюдалось.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие факторы могут спровоцировать мигрень.
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