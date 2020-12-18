Как утолить чувство голода и не переедать

Иногда мы не можем устоять перед калорийной пищей. Часто мы едим так много, хотя на самом деле нашему организму это только наносит вред. Регулярное чрезмерное употребление пищи приводит к увеличению веса и серьезным проблемам со здоровьем. Если вы не знаете, как побороть себя и перестать переедать, читайте дальше.

Как контролировать себя и не переедать. Фото: cirpp.ru

Сначала нужно определиться, действительно ли вы переедаете. Основными признаками чрезмерного потребления пищи является повышение пульса и давления, потливость, сонливость, тяжесть в животе, появление газов и изжоги, беспокойный сон.

Далее нужно понять почему именно вы переедаете. Для этого нужно сходить к терапевту. Причины могут быть как физическими, так и психическими.

Если вы много едите из-за физических факторов, стоит записаться к диетологу. Он создает ваш индивидуальный план питания, который будет максимально комфортным и эффективным.

Если же проблема психическая, стоит ее переосмыслить и постоянно контролировать себя. Для этого сконцентрируйтесь только на еде. Так к вам придет полное насыщение. Следите за тем, чтобы не есть, когда вам скучно. Просто найдите себе интересное занятие.

Часто люди путают голод с желанием пить. Поэтому перед тем, как вы захотели есть, выпейте стакан воды.

Переедание — это такая же пагубная привычка как алкоголизм или никотиновая зависимость. Поэтому стоит приложить все усилия, чтобы от нее избавиться.

Напоминаем, что британский сомелье назвал самый опасный алкогольный напиток. Таким стал просекко. Эксперт заявил, что этот напиток можно сравнить с шампанским, так как в его составе тоже есть много пузырьков углекислого газа. Это приводит к тому, что организм быстрее и активнее поглощает этот алкоголь. Человек, который выпил 1-2 бокала просекко, почувствует сильное опьянение за короткий промежуток времени. Соответственно, большая доза выпитого приведет к тому, что утром человека будет мучить жуткое похмелье.

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