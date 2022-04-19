Как улучшить микрофлору кишечника без лекарств

Кишечник среднестатистического человека населяет около 1000 различных видов бактерий. Их общее количество сложно определить, но счет идет на триллионы. Эта микрофлора выполняет ряд важных функций, поэтому важно поддерживать ее правильный баланс. А помочь в этом может один простой продукт.

Что есть, чтобы улучшить микрофлору кишечника (фото из открытых источников)

Команда исследователей под руководством диетолога Чжэньхуа Лю выяснила, что употребление грибов положительно сказывается на здоровье кишечника. Этот продукт может предотвратить множество серьезных заболеваний, в частности ожирение, сахарный диабет 2 типа, онкологию.

Ученые говорят, что грибы способны компенсировать недостатки западной диеты, которая, как правило, состоит из продуктов с высоким содержанием жира и сахара. А их употребление связано с многочисленными рисками для здоровья, в том числе с кишечными расстройствами.

А благодаря своему уникальному составу грибы могут смягчить недостатки такого типа питания, улучшить микрофлору и предотвратить различные проблемы со здоровьем.

В частности, исследователи рекомендуют особое внимание уделить вешанкам, потому что в их составе много витаминов В, С, Е и D, а также кальция, калия, железа, йода и других полезных микроэлементов.

Напомним, что ученые из онкологического центра в Калифорнии во время исследования выяснили, что мужчинам нужно периодически обогащать свой рацион шампиньонами, потому что эти грибы способны подавлять рост опухоли простаты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими удивительными свойствамиобладают белые грибы.

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