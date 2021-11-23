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Как укрепить свое здоровья с помощью завтрака

Американские врачи-диетологи назвали несколько способов, с помощью которых можно укрепить здоровье

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Учитывая, что завтрак — самый важный прием пищи, состоять он должен из правильных продуктов, которые укрепляют здоровье и заряжают организм энергией. Что добавить в свой утренний рацион?

Как укрепить свое здоровья с помощью завтрака

Как укрепить свое здоровья с помощью завтрака (фото из открытых источников)

Американские эксперты говорят, что на завтрак нужно употреблять блюда с высоким содержанием клетчатки и белка, а также обычную питьевую воду, свежие овощи, фрукты, витамин С и яйца. 

Диетолог Алисия Галвин считает, что утро нужно начинать с каши, в которую можно добавить ягоды, фрукты, мед, а тем, кто предпочитает на завтрак яичницу, — дополнить блюдо нужно свежими овощами, например, болгарским перцем. 

Специалист по питанию Лорен Маклеод отметила, что запустить метаболические процессы в организме утром поможет простая вода с добавлением лимона или имбиря. С ее помощью можно вывести токсины, накопившиеся за ночь. 

А тем, кто привык на завтрак пить кофе рекомендуют заменить его натуральным апельсиновым соком, в котором содержится много витамина С, препятствующего формированию болезней сердца и сосудов, а также укрепляющего иммунную систему. Этот сок также поможет гипертоникам. 

Врач-диетолог Амелия Браун в утренний рацион советует добавить бобы, куриные яйца, мясо, потому что в них много белка. А еще в них содержатся аминокислоты, повышающие защитные силы организма. 

Напомним, что, есть продукты, которые нужно исключить из утреннего рациона, и врач-диетолог Юлия Чехонина перечислила основные из них.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему опасно завтракать бутербродами с колбасой.

Читайте также, люди, которые не завтракает, к обеду имеют неконтролируемое чувство голода, из-за чего им грозит переедание, а это повышает шансы набрать лишний вес.


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Источник: https://www.eatthis.com/breakfast-habits-for-immunity/
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