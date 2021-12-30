Миллионы людей не представляют свой день без бодрящего кофе, но вокруг употребления напитка ходит множество споров. Если хотите сделать его максимально полезным для здоровья, тогда добавьте в него следующие ингредиенты:

Как сделать утренний кофе максимально полезным / Фото: oboinastol.

Корица

Эксперты из Национального центра биотехнологической информации выяснили, что корица обладает множеством витаминов и антиоксидантных веществ, которые защищают сердце и мозг от окислительных процессов. А еще корица и кофе не только хорошо сочетаются по вкусу, но и по стимулирующему действию.

Имбирь

В бодрящий напиток также можно добавить имбирь. Он оказывает противовоспалительное действие и помогает восстановиться мышцам после нагрузки.

Куркума

Куркуму можно смешивать с чаем или кофе для придания им антиоксидантных, противовоспалительных, противовирусных и антибактериальных эффектов.

Шафран

Кофе с добавлением шафрана – это невероятно полезный напиток, который к тому же обладает тонким необычным вкусом. Он содержит большое количество антиоксидантов, замедляющих окислительные процессы, а также укрепляет иммунитет.

Напомним, что кофе бодрит, заряжает энергией и повышает продуктивность. Впрочем, есть одно "но" …эксперты рассказали, чего категорически нельзя делать с кофе, чтобы не испортить его вкус и пользу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в умеренном количестве кофе полезно для здоровья, но в том случае, если в него не добавлять порционные сливки. В их составе содержатся синтетические вещества и консерванты, позволяющие продукту храниться долгое время в холодильнике, но для организма они вредны.

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