logo

BTC/USD

46940.41

ETH/USD

3693.77

LTC/USD

147.08

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Как сделать утренний кофе максимально полезным
commentss НОВОСТИ Все новости

Как сделать утренний кофе максимально полезным

Эксперты перечислили добавки, которые стоит добавить в утренний кофе, если хотите сделать напиток максимально полезным

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Миллионы людей не представляют свой день без бодрящего кофе, но вокруг употребления напитка ходит множество споров. Если хотите сделать его максимально полезным для здоровья, тогда добавьте в него следующие ингредиенты:

Как сделать утренний кофе максимально полезным

Как сделать утренний кофе максимально полезным / Фото: oboinastol.

Корица

Эксперты из Национального центра биотехнологической информации выяснили, что корица обладает множеством витаминов и антиоксидантных веществ, которые защищают сердце и мозг от окислительных процессов. А еще корица и кофе не только хорошо сочетаются по вкусу, но и по стимулирующему действию.

Имбирь

В бодрящий напиток также можно добавить имбирь. Он оказывает противовоспалительное действие и помогает восстановиться мышцам после нагрузки.

Куркума

Куркуму можно смешивать с чаем или кофе для придания им антиоксидантных, противовоспалительных, противовирусных и антибактериальных эффектов. 

Шафран

Кофе с добавлением шафрана – это невероятно полезный напиток, который к тому же обладает тонким необычным вкусом. Он содержит большое количество антиоксидантов, замедляющих окислительные процессы, а также укрепляет иммунитет.

Напомним, что кофе бодрит, заряжает энергией и повышает продуктивность. Впрочем, есть одно "но" …эксперты рассказали, чего категорически нельзя делать с кофе, чтобы не испортить его вкус и пользу. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в умеренном количестве кофе полезно для здоровья, но в том случае, если в него не добавлять порционные сливки. В их составе содержатся синтетические вещества и консерванты, позволяющие продукту храниться долгое время в холодильнике, но для организма они вредны.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/zhenskoe-zdorove/1865968-ingredienty-kotorye-uvelichat-polzu-vashego-utrennego-kofe
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!